Экс-тренер "Спартака" Чернышов покинул греческую "Спарту"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов покинул греческую "Спарту", в которой он проработал 4 месяца."За четыре месяца работы удалось создать хороший коллектив — неплохую команду, которая начала давать результат и показывать интересный футбол. Болельщики нас полюбили и благодарили за игру, даже когда команда проигрывала. Это удалось сделать, несмотря на то, что в команде были ребята не старше 23 лет, никто из них раньше не играл в этой лиге. Клуб был с самым маленьким бюджетом в лиге. Но начались проблемы: пять игроков стартового состава покинули команду, ушел мой помощник, ушли массажисты. Руководство не брало новых игроков.В такой ситуации не было смысла продолжать работать. Я хотел покинуть клуб еще 8 января, но ребята попросили остаться и руководство пообещало исправить ситуацию. Однако ничего не изменилось. Более того, еще два игрока покинули команду. Ребята и болельщики очень расстроены, но таково мое решение. Я объяснил мою позицию. Что касается дальнейших планов, как всегда и бывает у тренера, который свободен, – ждать и рассматривать предложения", – сказал Чернышов."Спарта" набрала 11 очков в 13 матчах чемпионата и занимает в турнирной таблице 13-е место из 16.