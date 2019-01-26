Экс-тренер "Спартака" Чернышов покинул греческую "Спарту"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|21
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|18
|45
|2
|Бавария
|18
|39
|3
|Боруссия М
|18
|36
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Ф
|18
|30
|6
|Вольфсбург
|18
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Хоффенхайм
|18
|25
|9
|Вердер
|18
|25
|10
|Байер
|18
|24
|11
|Майнц
|18
|24
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|18
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|15
|Аугсбург
|18
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|18
|11
|18
|Нюрнберг
|18
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ-Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Ден Хааг
|19
|21
|12
|Фортуна С
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Эксельсиор
|18
|16
|18
|Де Графсхап
|18
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Курск
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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Экс-тренер "Спартака" Чернышов покинул греческую "Спарту"
Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов покинул греческую "Спарту", в которой он проработал 4 месяца.
"За четыре месяца работы удалось создать хороший коллектив — неплохую команду, которая начала давать результат и показывать интересный футбол. Болельщики нас полюбили и благодарили за игру, даже когда команда проигрывала. Это удалось сделать, несмотря на то, что в команде были ребята не старше 23 лет, никто из них раньше не играл в этой лиге. Клуб был с самым маленьким бюджетом в лиге. Но начались проблемы: пять игроков стартового состава покинули команду, ушел мой помощник, ушли массажисты. Руководство не брало новых игроков.
В такой ситуации не было смысла продолжать работать. Я хотел покинуть клуб еще 8 января, но ребята попросили остаться и руководство пообещало исправить ситуацию. Однако ничего не изменилось. Более того, еще два игрока покинули команду. Ребята и болельщики очень расстроены, но таково мое решение. Я объяснил мою позицию. Что касается дальнейших планов, как всегда и бывает у тренера, который свободен, – ждать и рассматривать предложения", – сказал Чернышов.
"Спарта" набрала 11 очков в 13 матчах чемпионата и занимает в турнирной таблице 13-е место из 16.
Sport24
"За четыре месяца работы удалось создать хороший коллектив — неплохую команду, которая начала давать результат и показывать интересный футбол. Болельщики нас полюбили и благодарили за игру, даже когда команда проигрывала. Это удалось сделать, несмотря на то, что в команде были ребята не старше 23 лет, никто из них раньше не играл в этой лиге. Клуб был с самым маленьким бюджетом в лиге. Но начались проблемы: пять игроков стартового состава покинули команду, ушел мой помощник, ушли массажисты. Руководство не брало новых игроков.
В такой ситуации не было смысла продолжать работать. Я хотел покинуть клуб еще 8 января, но ребята попросили остаться и руководство пообещало исправить ситуацию. Однако ничего не изменилось. Более того, еще два игрока покинули команду. Ребята и болельщики очень расстроены, но таково мое решение. Я объяснил мою позицию. Что касается дальнейших планов, как всегда и бывает у тренера, который свободен, – ждать и рассматривать предложения", – сказал Чернышов.
"Спарта" набрала 11 очков в 13 матчах чемпионата и занимает в турнирной таблице 13-е место из 16.
Sport24
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