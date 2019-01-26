Экс-тренер "Спартака" Чернышов покинул греческую "Спарту"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
7 Марсель 21 31
8 Ницца 21 31
9 Ренн 21 30
10 Ним 21 29
11 Бордо 20 28
12 Реймс 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Кан 21 18
17 Амьен 21 18
18 Дижон 20 17
19 Монако 21 15
20 Генгам 21 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  20 41
3 Реал Мадрид 20 36
4 Севилья 20 33
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 20 31
7 Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 20 26
11 Эйбар 20 25
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
9 Парма 20 28
10 Фиорентина 20 27
11 Торино 20 27
12 Сассуоло 20 26
13 Кальяри 20 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 20 18
16 СПАЛ 20 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 20 14
19 Фрозиноне 20 10
20 Кьево 20 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 18 45
2 Бавария 18 39
3 Боруссия М 18 36
4 РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Ф 18 30
6 Вольфсбург 18 28
7 Герта 19 28
8 Хоффенхайм 18 25
9 Вердер 18 25
10 Байер 18 24
11 Майнц 18 24
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 18 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 18 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 18 11
18 Нюрнберг 18 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 18 49
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
7 ВВВ-Венло 18 26
8 Хераклес 18 26
9 Виллем II 18 22
10 Херенвен 18 21
11 Ден Хааг 19 21
12 Фортуна С 18 20
13 Гронинген 18 18
14 Зволле 18 18
15 Эммен 18 18
16 НАК Бреда 19 16
17 Эксельсиор 18 16
18 Де Графсхап 18 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Экс-тренер "Спартака" Чернышов покинул греческую "Спарту"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов покинул греческую "Спарту", в которой он проработал 4 месяца.

"За четыре месяца работы удалось создать хороший коллектив — неплохую команду, которая начала давать результат и показывать интересный футбол. Болельщики нас полюбили и благодарили за игру, даже когда команда проигрывала. Это удалось сделать, несмотря на то, что в команде были ребята не старше 23 лет, никто из них раньше не играл в этой лиге. Клуб был с самым маленьким бюджетом в лиге. Но начались проблемы: пять игроков стартового состава покинули команду, ушел мой помощник, ушли массажисты. Руководство не брало новых игроков.

В такой ситуации не было смысла продолжать работать. Я хотел покинуть клуб еще 8 января, но ребята попросили остаться и руководство пообещало исправить ситуацию. Однако ничего не изменилось. Более того, еще два игрока покинули команду. Ребята и болельщики очень расстроены, но таково мое решение. Я объяснил мою позицию. Что касается дальнейших планов, как всегда и бывает у тренера, который свободен, – ждать и рассматривать предложения", – сказал Чернышов.

"Спарта" набрала 11 очков в 13 матчах чемпионата и занимает в турнирной таблице 13-е место из 16.

Sport24
Сегодня, 11:00
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