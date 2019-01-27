"Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги

"Спортинг" одержал победу в Кубке португальской лиги.Финальный матч против "Порту" завершился для команды со счетом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).Кубок португальской лиги. Финал1:0 — Фернандо, 79; 1:1 — Дост, 92