"Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Ницца 22 34
7 Монпелье 20 32
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 21 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 21 18
18 Амьен 21 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар 21 26
11 Леванте 21 26
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 21 23
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 20 33
6 Сампдория 21 33
7 Лацио 20 32
8 Аталанта 20 31
9 Сассуоло 21 29
10 Парма 20 28
11 Фиорентина 20 27
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
14 Дженоа 20 20
15 Удинезе 21 18
16 СПАЛ 20 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 20 14
19 Фрозиноне 20 10
20 Кьево 20 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Боруссия М 19 39
3 Бавария 18 39
4 Айнтрахт Ф 19 31
5 РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 18 47
3 Фейеноорд 18 36
4 Витесс 18 29
5 АЗ Алкмаар 18 28
6 Утрехт 18 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 18 22
10 Херенвен 18 21
11 Зволле 19 21
12 Ден Хааг 19 21
13 Эммен 19 21
14 Фортуна С 18 20
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Курск 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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"Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги

"Спортинг" одержал победу в Кубке португальской лиги.

Финальный матч против "Порту" завершился для команды со счетом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).

Кубок португальской лиги. Финал

"Порту" (Порту) — "Спортинг" (Лиссабон) — 1:1 (0:0; 1:3 — серия пенальти)

Голы: 1:0 — Фернандо, 79; 1:1 — Дост, 92
Теги: Спортинг Порту
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