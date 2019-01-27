"Спортинг" выиграл Кубок португальской лиги

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Ницца
|22
|34
|7
|Монпелье
|20
|32
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|21
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|20
|29
|9
|Реал Сосьедад
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Лацио
|20
|32
|8
|Аталанта
|20
|31
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|21
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Боруссия М
|19
|39
|3
|Бавария
|18
|39
|4
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|5
|РБ Лейпциг
|18
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Зволле
|19
|21
|12
|Ден Хааг
|19
|21
|13
|Эммен
|19
|21
|14
|Фортуна С
|18
|20
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Курск
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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"Спортинг" одержал победу в Кубке португальской лиги.
Финальный матч против "Порту" завершился для команды со счетом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).
Кубок португальской лиги. Финал
"Порту" (Порту) — "Спортинг" (Лиссабон) — 1:1 (0:0; 1:3 — серия пенальти)
Голы: 1:0 — Фернандо, 79; 1:1 — Дост, 92
Финальный матч против "Порту" завершился для команды со счетом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).
Кубок португальской лиги. Финал
"Порту" (Порту) — "Спортинг" (Лиссабон) — 1:1 (0:0; 1:3 — серия пенальти)
Голы: 1:0 — Фернандо, 79; 1:1 — Дост, 92
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