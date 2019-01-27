Власти ОАЭ выкупили для своих фанатов билеты на полуфинал Кубка Азии с Катаром

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 38
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 21 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Амьен 22 19
18 Кан 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар 21 26
11 Леванте 21 26
12 Вальядолид 21 25
13 Жирона 20 24
14 Эспаньол 20 24
15 Атлетик Б 20 23
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
10 Сассуоло 21 29
11 Парма 21 28
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
13 СПАЛ 21 21
15 Дженоа 20 20
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 Айнтрахт Ф 19 31
5 РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Власти ОАЭ выкупили для своих фанатов билеты на полуфинал Кубка Азии с Катаром

Болельщики сборной ОАЭ бесплатно получили билеты на полуфинальный матч проходящего в этой стране Кубка Азии против команды Катара.

Билеты были выкуплены Спортивным советом Абу-Даби и розданы в Шардже, Дубае, Аль-Айне, Фуджейре и Рас-аль-Хайме в воскресенье. Через несколько часов билетов не осталось, сообщает The National.

Сборная ОАЭ неуверенно начала Кубок Азии, дважды сыграв вничью на групповой стадии, но пробилась в 1/8 финала, где в дополнительное время обыграла Киргизию (3:2), а в четвертьфинале победила действующего чемпиона Австралию (1:0). Полуфинальный матч Катар — ОАЭ состоится 29 января. В другом полуфинале днем ранее сыграют команды Ирана и Японии.

Sport24
Сегодня, 21:09
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3
(1)
#3  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:19)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ШаХерезада
Цитата: Blessing
Живут же люди

Вот и вали туда, авось евнухом устроишься. АраБ Петра Великого smileИли так: А! Раб... Петра Великого. Правда, арабы не пьют, бутылочки ты там врядли пособираешь smile

первый раз поставил + блясингу,а ты прекращай смотреть зомбоящик с пропогандонами


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#2  ШаХерезада   (Сегодня, 21:58)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Живут же люди

Вот и вали туда, авось евнухом устроишься. АраБ Петра Великого smileИли так: А! Раб... Петра Великого. Правда, арабы не пьют, бутылочки ты там врядли пособираешь smile


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:51)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Живут же люди, нам и не снилось, даже в голову никому не придёт из власть держащих.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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