Власти ОАЭ выкупили для своих фанатов билеты на полуфинал Кубка Азии с Катаром

Болельщики сборной ОАЭ бесплатно получили билеты на полуфинальный матч проходящего в этой стране Кубка Азии против команды Катара.Билеты были выкуплены Спортивным советом Абу-Даби и розданы в Шардже, Дубае, Аль-Айне, Фуджейре и Рас-аль-Хайме в воскресенье. Через несколько часов билетов не осталось, сообщает The National.Сборная ОАЭ неуверенно начала Кубок Азии, дважды сыграв вничью на групповой стадии, но пробилась в 1/8 финала, где в дополнительное время обыграла Киргизию (3:2), а в четвертьфинале победила действующего чемпиона Австралию (1:0). Полуфинальный матч Катар — ОАЭ состоится 29 января. В другом полуфинале днем ранее сыграют команды Ирана и Японии.