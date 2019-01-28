В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках

Пресс-атташе Федерации футбола Беларуси (АБФФ) Александр Алейник рассказал, на каких условиях организация согласна не считать легионерами игроков из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз).Он также напомнил об отмене в 2013 году статуса легионеров для игроков из России и Казахстана."К сожалению, тогда встречных шагов не последовало, и с сезона-2014 вопрос легионерского статуса был пересмотрен.Сезон-2019 в Беларуси начнется в начале марта. АБФФ готова рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламенты турниров в случае, если схожие решения будут приняты РФС и Федерацией футбола Казахстана", – сказал Алейник.