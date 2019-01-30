Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анже
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:51
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел
04:26
Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом
Луиш Нету близок к подписанию контракта с лиссабонским "Спортингом", но уйдет из "Зенита" летом
03:50
Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе (4)
Михаил Боярский - о "Зените": мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе (4)
Вчера, 23:11
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (1)
Айртон: очень рад первому голу за "Спартак" (1)
Вчера, 22:51
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (13)
Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна (13)
Вчера, 22:43
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
СМИ: "Челси" хочет подписать Ракитича
Вчера, 22:16
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (4)
Вчера, 22:02
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Marca: "Арсенал" арендует Дениса Суареса у "Барселоны" за 2,5 млн евро без опции выкупа
Вчера, 20:23
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Вчера, 20:11
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
"Зенит" поблагодарил Паредеса (4)
Вчера, 19:45
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!
Вчера, 19:36
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
Вчера, 18:32
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Дмитрий Тарасов по решению суда будет ежемесячно платить 480 тысяч рублей алиментов (17)
Вчера, 18:15
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Игорь Акинфеев - в старте ЦСКА на матч с "Норшелланном" (2)
Вчера, 18:05
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Алексей Стрепетов: Мевля, Нету и Иванович лучше Ракицкого, "Зениту" нужен новый Гарай (12)
Вчера, 17:55
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Фабио Квальяреллу вызовут в сборную Италии
Вчера, 17:14
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (4)
"Галатасарай" готов взять у "Спартака" Зе Луиша в аренду (4)
Вчера, 17:04
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
"Зенит" объявил об аренде Новосельцева (5)
Вчера, 16:04
Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно (1)
Фернандиньо: когда я перешел в "Манчестер Сити", на бразильцев смотрели настороженно (1)
Тренер сборной Исландии: Сигурдссон - самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел
Фреир Александерссон, помощник главного тренера сборной Исландии, рассказал о перспективах форварда ЦСКА Арнора Сигурдссона.
"Мы очень рассчитываем на Сигурдссона, пускай он еще совсем молод. Главное для игрока его возраста сейчас - как можно больше играть в футбол, и такую возможность ЦСКА дает. За прошлый год Арнор прыгнул выше головы, а сейчас вообще превратился в топ-игрока.
Пожалуй, главное качество Сигурдссона - универсальность. Куда его ни поставь - направо, налево, центрфорвардом или под нападающим - везде принесет максимум пользы. Думаю, это будущая звезда Исландии. Но с молодыми игроками все нестабильно: не дай бог получит травму или потеряет доверие тренера, и все быстро поменяется. Хорошо, что Арнор здоров, а Гончаренко делает на него ставку.
Арнор действительно выделяется среди исландских игроков своего возраста особенным профессионализмом. Думаю, это самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел. Сигурдссона можно сравнить с его тезкой Гилфи Тором из "Эвертона". Они реально похожи - по психологии, поведению на поле, отношению к тренировкам.
К тому же, я знаком с семьей Арнора. У него отличные гены: отец играл в футбол на профессиональном уровне, мать - вообще топ-спортсменка по меркам Исландии. Уверен, родители абсолютно правильно воспитали сына", - цитирует Александерссона Sport24.ru.
"Мы очень рассчитываем на Сигурдссона, пускай он еще совсем молод. Главное для игрока его возраста сейчас - как можно больше играть в футбол, и такую возможность ЦСКА дает. За прошлый год Арнор прыгнул выше головы, а сейчас вообще превратился в топ-игрока.
Пожалуй, главное качество Сигурдссона - универсальность. Куда его ни поставь - направо, налево, центрфорвардом или под нападающим - везде принесет максимум пользы. Думаю, это будущая звезда Исландии. Но с молодыми игроками все нестабильно: не дай бог получит травму или потеряет доверие тренера, и все быстро поменяется. Хорошо, что Арнор здоров, а Гончаренко делает на него ставку.
Арнор действительно выделяется среди исландских игроков своего возраста особенным профессионализмом. Думаю, это самый способный и трудолюбивый игрок из тех, что я видел. Сигурдссона можно сравнить с его тезкой Гилфи Тором из "Эвертона". Они реально похожи - по психологии, поведению на поле, отношению к тренировкам.
К тому же, я знаком с семьей Арнора. У него отличные гены: отец играл в футбол на профессиональном уровне, мать - вообще топ-спортсменка по меркам Исландии. Уверен, родители абсолютно правильно воспитали сына", - цитирует Александерссона Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.