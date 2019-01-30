Экс-игрок "Анжи" Габриэль Обертан продолжит карьеру в Турции

Хавбек "Левски" Габриэль Обертан продолжит карьеру в чемпионате Турции.29-летний француз, известный по выступлениям за "Анжи", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", договорился о переходе в "Эрзурум" и сегодня пройдет медосмотр.После 19 туров "Эрзурум" занимает в Суперлиге предпоследнее, 17-е место.