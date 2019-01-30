В 2018 году футбольные клубы потратили рекордную сумму на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет о трансферной деятельности клубов в 2018 году.Как говорится в пресс-релизе организации, расходы клубов на трансферы по итогам прошлого года составили рекордные $7,03 млрд, что на 5,6% больше, чем в 2017 году. Всего состоялось 16 533 трансферные сделки, что также является рекордным показателем.Отмечается, что 78,2% всех сделок произошло с участием европейских клубов.