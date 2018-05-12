Кубань (Россия)

ФНЛ 2017/18

# Команда И О
1 Оренбург 38 84
...
7 Сибирь 38 53
8 Шинник 38 53
9 Кубань 38 49
10 Волгарь 38 45
11 Авангард 38 45
...
20 Факел 38 35
полная таблица
Предстоящих матчей пока нет
Сыгранные
Кубань3 - 312.05.18Томь
Крылья
Советов		1 - 006.05.18Кубань

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Бывший защитник "Кубани" Максим Жавнерчик завершил карьеру

Защитник минского "Динамо" Максим Жавнерчик объявил о завершении игровой карьеры.

В РПЛ 33-летний белорус запомнился по выступлениям за "Кубань". Кроме того, с 2015 по 2017 год Жавнерчик играл за БАТЭ.

Жавнерчик – 5-кратный чемпион Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок страны, дважды – Кубок.

Tribuna.com
Теги: Кубань
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