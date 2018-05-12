Бывший защитник "Кубани" Максим Жавнерчик завершил карьеру

Защитник минского "Динамо" Максим Жавнерчик объявил о завершении игровой карьеры.В РПЛ 33-летний белорус запомнился по выступлениям за "Кубань". Кроме того, с 2015 по 2017 год Жавнерчик играл за БАТЭ.Жавнерчик – 5-кратный чемпион Беларуси, трижды выигрывал Суперкубок страны, дважды – Кубок.