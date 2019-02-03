Брат Поля Погба перешел в "Атланту"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити 24 56
4 Челси 25 50
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  25 27
14 Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
9 Ренн 23 33
10 Марсель 22 31
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Анже 23 27
14 Тулуза 23 26
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Алавес 21 32
7 Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис 21 29
10 Леванте 22 27
11 Эйбар 21 26
12 Атлетик Б 22 26
13 Вальядолид 22 25
14 Сельта 22 24
15 Жирона 21 24
16 Эспаньол 21 24
17 Леганес 21 23
18 Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 22 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Эмполи 22 18
17 Удинезе 21 18
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 22 9(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
2 Боруссия М 20 42
3 Бавария 20 42
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
10 Вердер 20 27
11 Майнц 19 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фортуна 20 22
14 Фрайбург 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 20 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 Витесс 20 30
5 АЗ Алкмаар 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Херенвен 20 23
11 Фортуна С 19 23
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 Де Графсхап 20 18
18 НАК Бреда 20 16
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Брат Поля Погба перешел в "Атланту"

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Флорантен Погба перешел в "Атланту".

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Теги: Трансферы
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