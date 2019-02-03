Брат Поля Погба перешел в "Атланту"

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Флорантен Погба перешел в "Атланту".Договор с действующим чемпионом МЛС Погба заключил на два года. Для завершения сделки американский клуб ждет документов от турецкого "Генчлербирлиги", где ранее играл Погба.