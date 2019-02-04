Синдзи Кагава оформил дубль за 3 минуты после выхода на замену в дебютном матче за "Бешикташ" (видео)

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм 25 57
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  25 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  25 27
14 Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл 25 24
16 Саутгемптон 25 24
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 21 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 23 43
4 Сент-Этьен 22 37
5 Монпелье 22 36
6 Страсбург 22 35
7 Реймс 23 34
8 Ницца 23 34
9 Ренн 23 33
10 Марсель 22 31
11 Ним 23 30
12 Бордо 21 28
13 Анже 23 27
14 Тулуза 23 26
15 Нант 22 24
16 Дижон 22 20
17 Кан 22 18
18 Монако 23 18
19 Амьен 23 18
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 22 50
2 Атлетико  22 44
3 Реал Мадрид 22 42
4 Севилья 22 36
5 Хетафе 22 32
6 Бетис 22 32
7 Алавес 22 32
8 Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар 22 29
11 Леванте 22 27
12 Атлетик Б 22 26
13 Вальядолид 22 25
14 Эспаньол 22 25
15 Сельта 22 24
16 Жирона 22 24
17 Леганес 21 23
18 Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал 22 19
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 22 40
4 Милан 22 36
5 Рома 22 35
6 Сампдория 22 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 22 31
10 Торино 22 31
11 Сассуоло 22 30
12 Парма 22 28
13 Дженоа 22 24
14 СПАЛ 22 22
15 Кальяри 21 21
16 Удинезе 22 19
17 Эмполи 22 18
18 Болонья 22 17
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 22 9(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
2 Боруссия М 20 42
3 Бавария 20 42
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
10 Вердер 20 27
11 Майнц 20 27
12 Шальке 04 20 22
13 Фрайбург 20 22
14 Фортуна 20 22
15 Аугсбург 20 18
16 Штутгарт 20 15
17 Нюрнберг 20 12
18 Ганновер 96 20 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 20 55
2 Аякс 20 50
3 Фейеноорд 20 39
4 АЗ Алкмаар 20 32
5 Витесс 20 30
6 Утрехт 20 28
7 ВВВ-Венло 20 26
8 Хераклес 20 26
9 Виллем II 20 25
10 Зволле 20 24
11 Ден Хааг 20 24
12 Херенвен 20 23
13 Фортуна С 20 23
14 Эксельсиор 20 22
15 Гронинген 20 21
16 Эммен 20 21
17 Де Графсхап 20 18
18 НАК Бреда 20 16
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Синдзи Кагава оформил дубль за 3 минуты после выхода на замену в дебютном матче за "Бешикташ" (видео)

Полузащитник Синдзи Кагава ударно дебютировал за "Бешикташ".

В матче с "Антальяспором" (6:2) японец вышел на замену на 81-й минуте, забил первый гол на 82-й, а на 84-й оформил дубль.





Напомним, клуб из Стамбула арендовал Кагаву у дортмундской "Боруссии" в последний день трансферного окна.
Теги: Кагава Бешикташ
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#1  Terdsa   (Сегодня, 10:05)
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Красавчик!!
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
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