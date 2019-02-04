Синдзи Кагава оформил дубль за 3 минуты после выхода на замену в дебютном матче за "Бешикташ" (видео)

Here's Shinji Kagawa scoring just 19 seconds into his Besiktas debut. pic.twitter.com/Q4h8vIOEEq — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) February 3, 2019

81' Shinji Kagawa makes his Besiktas debut.

82' Scores with his first touch.

84' Scores this free kick.



???pic.twitter.com/1GODqKzs5G — Daniel Pinder (@DanielJPinder) February 3, 2019

Полузащитник Синдзи Кагава ударно дебютировал за "Бешикташ".В матче с "Антальяспором" (6:2) японец вышел на замену на 81-й минуте, забил первый гол на 82-й, а на 84-й оформил дубль.Напомним, клуб из Стамбула арендовал Кагаву у дортмундской "Боруссии" в последний день трансферного окна.