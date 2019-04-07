Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|27
|48
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|29
|43
|7
|Хераклес
|27
|39
|8
|Гронинген
|27
|38
|9
|Виллем II
|27
|37
|10
|Зволле
|29
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|ВВВ-Венло
|29
|33
|13
|Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортуна С
|28
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Эксельсиор
|27
|26
|17
|Де Графсхап
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (3)
19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ (1)
18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
13:13
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
"СКА-Хабаровск" обыграл "Шинник" (1)
12:09
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
Диего Симеоне - о красной карточке Косты: многие игроки "Барселоны" делают то же самое, и их не удаляют (2)
"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи
"Витесс" и ПСВ сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Голландии (3:3).
Команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице. ПСВ с 71 баллом занимает 2-е место.
Чемпионат Голландии
29 тур
"Витесс" – "ПСВ Эйндховен" 3:3
Голы: Сереро, 13, Лосано, 41 (пен.), Эдегор, 59, Йонг, 70, Матавж, 83, Лосано, 90+1 (пен.)
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф, Кларк, Караваев, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Мохаммед, 72 (Дуки, 90)), Бёйтинк (Матавж, 75)
"ПСВ Эйндховен": Зут, Тасенде, Шваб, Дюмфрис, Виргевер, Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Хендрикс (Гакпо, 80), Йонг, Лосано, Бергвейн
Предупреждения: Росарио, 16, Пасвер, 40, Виргевер, 60, Дюмфрис, 77, Караваев, 79
Удаления: Верфф, 89
Команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице. ПСВ с 71 баллом занимает 2-е место.
Чемпионат Голландии
29 тур
"Витесс" – "ПСВ Эйндховен" 3:3
Голы: Сереро, 13, Лосано, 41 (пен.), Эдегор, 59, Йонг, 70, Матавж, 83, Лосано, 90+1 (пен.)
"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф, Кларк, Караваев, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Мохаммед, 72 (Дуки, 90)), Бёйтинк (Матавж, 75)
"ПСВ Эйндховен": Зут, Тасенде, Шваб, Дюмфрис, Виргевер, Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Хендрикс (Гакпо, 80), Йонг, Лосано, Бергвейн
Предупреждения: Росарио, 16, Пасвер, 40, Виргевер, 60, Дюмфрис, 77, Караваев, 79
Удаления: Верфф, 89
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.