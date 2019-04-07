"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи

"Витесс" и ПСВ сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Голландии (3:3).Команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице. ПСВ с 71 баллом занимает 2-е место.Чемпионат Голландии29 турСереро, 13, Лосано, 41 (пен.), Эдегор, 59, Йонг, 70, Матавж, 83, Лосано, 90+1 (пен.)"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф, Кларк, Караваев, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Мохаммед, 72 (Дуки, 90)), Бёйтинк (Матавж, 75)"ПСВ Эйндховен": Зут, Тасенде, Шваб, Дюмфрис, Виргевер, Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Хендрикс (Гакпо, 80), Йонг, Лосано, БергвейнПредупреждения: Росарио, 16, Пасвер, 40, Виргевер, 60, Дюмфрис, 77, Караваев, 79Удаления: Верфф, 89