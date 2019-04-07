Нидерланды Эредивизи 2018/19 
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ПСВ Эйдховен
Аякс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Витесс
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Зволле
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 29 71
2 Аякс 28 68
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 27 48
5 Утрехт 28 46
6 Витесс 29 43
7 Хераклес 27 39
8 Гронинген 27 38
9 Виллем II 27 37
10 Зволле 29 35
11 Херенвен 28 33
12 ВВВ-Венло 29 33
13 Ден Хааг 28 30
14 Фортуна С 28 30
15 Эммен 29 28
16 Эксельсиор 27 26
17 Де Графсхап 27 25
18 НАК Бреда 28 21
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"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи

"Витесс" и ПСВ сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Голландии (3:3).

Команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице. ПСВ с 71 баллом занимает 2-е место.

Чемпионат Голландии

29 тур

"Витесс" – "ПСВ Эйндховен" 3:3

Голы: Сереро, 13, Лосано, 41 (пен.), Эдегор, 59, Йонг, 70, Матавж, 83, Лосано, 90+1 (пен.)

"Витесс": Пасвер, Кларк-Салтер, Верфф, Кларк, Караваев, Бюттнер, Беро, Сереро, Эдегор, Линссен (Мохаммед, 72 (Дуки, 90)), Бёйтинк (Матавж, 75)

"ПСВ Эйндховен": Зут, Тасенде, Шваб, Дюмфрис, Виргевер, Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, Хендрикс (Гакпо, 80), Йонг, Лосано, Бергвейн

Предупреждения: Росарио, 16, Пасвер, 40, Виргевер, 60, Дюмфрис, 77, Караваев, 79

Удаления: Верфф, 89
Теги: Витесс Слуцкий ПСВ
Сегодня, 20:09
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(2)
#3  Анри   (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (1)
online

пельмень, верим!
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:07)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Помотрите развернутую таблицу Голландии, удивительно количество забиваемых голов, последняякоманда заббила чуть меньше нашего лидера, весело там болельщикам, а Слуцкий неплохо смотрится в качестве Коуча.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  пончевед   (Сегодня, 20:58)
  • -4
  •  (4)

по ходу попрут Леньку по окончании сезона.который матч уже не хватает "чуть-чуть" для результата
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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