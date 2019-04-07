"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео)

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|27
|48
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|29
|43
|7
|Хераклес
|27
|39
|8
|Гронинген
|27
|38
|9
|Виллем II
|27
|37
|10
|Зволле
|29
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|ВВВ-Венло
|29
|33
|13
|Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортуна С
|28
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Эксельсиор
|27
|26
|17
|Де Графсхап
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21
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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий жестко раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбюйюка в матче с "ПСВ" (3:3).
Команда Слуцкого по ходу встречи трижды вела в счете, но сыграла вничью.
"Думаю это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки, – сказал Слуцкий. – Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР. Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел!", - сказал Слуцкий.
Команда Слуцкого по ходу встречи трижды вела в счете, но сыграла вничью.
"Думаю это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки, – сказал Слуцкий. – Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР. Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел!", - сказал Слуцкий.
? | Leonid Slutskiy noemt Serdar G?z?b?y?k 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.— FOX Sports (@FOXSportsnl) April 7, 2019
"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA
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