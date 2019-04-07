Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСВ Эйдховен
Аякс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Витесс
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Зволле
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 29 71
2 Аякс 28 68
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 27 48
5 Утрехт 28 46
6 Витесс 29 43
7 Хераклес 27 39
8 Гронинген 27 38
9 Виллем II 27 37
10 Зволле 29 35
11 Херенвен 28 33
12 ВВВ-Венло 29 33
13 Ден Хааг 28 30
14 Фортуна С 28 30
15 Эммен 29 28
16 Эксельсиор 27 26
17 Де Графсхап 27 25
18 НАК Бреда 28 21
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"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео)

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий жестко раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбюйюка в матче с "ПСВ" (3:3).

Команда Слуцкого по ходу встречи трижды вела в счете, но сыграла вничью.

"Думаю это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки, – сказал Слуцкий. – Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР. Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел!", - сказал Слуцкий.

Теги: Слуцкий Витесс ПСВ
Вчера, 22:46
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13
(4)
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:57)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Тяжко тренировать без кабинетной поддержки, да, жирный? Ни пеналь в нужный момент назначить, ни соперника без зрителей на стадионе оставить...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Панталоне  Бачкортостан (Вчера, 23:54)
  • 0
  •  (4)

Цитата: tiki
в ЦСКА он с фанами общался. и чемпионства брал

Один вопрос - после ухода жирного от вас осталась ПУСТАЯ поляна без болельщиков и разъепаный абсолютно состав - пустыня. Сравни то, что сделал Бульбаш на руинах за год, и что делал из года в год жирный прости-господи. Сколько поколений молодняка у вас убил? Тот же Базелюк, пока его Пельмень не сломал - талантливей был на порядок никакого Чалова.
Про сборную Пельменя еще веселей - это ЧМО никакого отношения ни к тренерской работе, ни к футболу вообще не имело в принципе. Лакей. "Чего изволите? В сборную говномеса Нойштадера? Ясно-ясно, сейчас ваше сиятельство, лучшего защитника на тот момент Новосельцева только нахрен выкину!" И вот и сели мы с двумя старперами и немцем в защите.
Еще раз - жирная, тупая, продажная НУЛИНА!


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#11  Анри   (Вчера, 23:34)
  • 0
  •  (4)

забыл пельмень наших рефери)))
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#10  tiki  Москва (Вчера, 23:26)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ебать бомжей ебать
разные ситуации,Каррера все таки ориентировался на зрителя,Слуцкий же только на клубных боссов,отсюда и с болельщиками сложности.

ну это уже вопрос восприятия. в ЦСКА он с фанами общался. и чемпионства брал....да и та победная серия все таки при нем была, ведь так? да, его и свои ненавидели. и мне не нравился его бей-беги.
но результат давал же? он то мужик то не дурак (евреи дураками не бывают smile ..ну это я про шутки в адрес что он из евреев)
а вот про прогресс, тут сложный вопрос, если честно. вот представь наш чемп. 5-6 команд стабильно в шестерке. из нынешних почти все атакующие.
но вот дают тебе условно Тульский Арсенал.ты с ходу в тройку вряд ли запрыгнешь...Витесс, да, с нормальным составом.но во первых - ты там только в первый раз.состав толком не знаешь.строишь команду под себя. редко получается построить сразу. сезон хотя бы надо (тут уж от мастерства)
плюс повторюсь - это фарм-клуб. Челси настаивает на практике своих. а "свои" зачастую каждый сезон будут разные.
хотя если верить вики и их составу - он вполне боевой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#9  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 23:20)
  • -1
  •  (9)

Цитата: tiki
это тонкий вопрос...можно в пример привести того же Карреру. кто-то еще за него, но получает от своих же

разные ситуации,Каррера все таки ориентировался на зрителя,Слуцкий же только на клубных боссов,отсюда и с болельщиками сложности.
Цитата: tiki
как сугубо мое мнение - вполне неплохо справляется при его ресурсах и задачах. не без косяков, но так ведь самого Моуриньо "попросили" не из одного клуба.

А что до него Витесс за выживание как будто боролся?Так же за 5-6 место боролся и без него будет бороться,вопрос в том что болельщикам не нравился тот футбол с которым пришел в клуб Слуцкий и это уже не первый случай,ну и прогресса нет как такового.
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#8  tiki  Москва (Вчера, 23:14)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ебать бомжей ебать
Цитата: tiki
6? но по сути то это его первый сезон в этом клубе же, разве не так?

Ну у него и в Халле был первый и последний,речь же о прогрессе,да и болельщики от него везде не в восторге,это разве не показатель его работы?

это тонкий вопрос...можно в пример привести того же Карреру. кто-то еще за него, но получает от своих же. как сугубо мое мнение - вполне неплохо справляется при его ресурсах и задачах. не без косяков, но так ведь самого Моуриньо "попросили" не из одного клуба.
скажу так "не ошибается тот, кто ничего не делает".
я не фанат Слуцкого, но он хотя бы пытается расти


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#7  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 23:06)
  • -6
  •  (12)

Цитата: tiki
6? но по сути то это его первый сезон в этом клубе же, разве не так?

Ну у него и в Халле был первый и последний,речь же о прогрессе,да и болельщики от него везде не в восторге,это разве не показатель его работы?
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#6  tiki  Москва (Вчера, 23:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ебать бомжей ебать
Цитата: tiki
заглядывал.сегодня. эта команд не уровня ПСВ, Аякса, АЗ, Фейеноорда.

Хорошо,в том году на каком месте они были?Разве есть прогресс?А ничья она и есть ничья,а когда они подряд идут и вовсе воспринимается как потеря очков.

6? но по сути то это его первый сезон в этом клубе же, разве не так?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#5  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 22:59)
  • -5
  •  (13)

Цитата: tiki
заглядывал.сегодня. эта команд не уровня ПСВ, Аякса, АЗ, Фейеноорда.

Хорошо,в том году на каком месте они были?Разве есть прогресс?А ничья она и есть ничья,а когда они подряд идут и вовсе воспринимается как потеря очков.
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Вчера, 22:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ебать бомжей ебать
Цитата: tiki
та "нулина жирная" тренер в Голландии и в целом неплохо идут в чемпионате.

Мем он неплохо тренирует?В таблицу давно заглядывал?Ничего хорошего там нет.

заглядывал.сегодня. эта команда не уровня ПСВ, Аякса, АЗ, Фейеноорда.
даже больше скажу - это по сути фарм-клуб, где каждый сезон новый состав мелких из Челси. так что в целом они идут неплохо. даже эта ничья с лидером - это позитивный момент


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Ебать бомжей ебать   (Вчера, 22:54)
  • -8
  •  (14)

Цитата: tiki
та "нулина жирная" тренер в Голландии и в целом неплохо идут в чемпионате.

Чем он неплохо тренирует?В таблицу давно заглядывал?Ничего хорошего там нет.
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Вчера, 22:51)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Панталоне
По ГВК соскучился? "Коселек-коселек, какой коселек?" Нулина жирная

давай без агрессии. эта "нулина жирная" тренер в Голландии и в целом неплохо идут в чемпионате.
обычно если обвиняют - значит человек добился больше, нежели тот, о ком речь.
так а Вы кто?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Панталоне  Бачкортостан (Вчера, 22:47)
  • -4
  •  (16)

По ГВК соскучился? "Коселек-коселек, какой коселек?" Нулина жирная


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
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