"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео)

? | Leonid Slutskiy noemt Serdar G?z?b?y?k 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 7, 2019

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий жестко раскритиковал работу арбитра Сердара Гезюбюйюка в матче с "ПСВ" (3:3).Команда Слуцкого по ходу встречи трижды вела в счете, но сыграла вничью."Думаю это связано с личными отношениями. Три раза подряд он допустил похожие ошибки, – сказал Слуцкий. – Ни в одном матче чемпионата Голландии я не задумывался о судействе. Высший уровень мастерства, уровень Лиги чемпионов! Все арбитры открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руки. А он никогда не здоровается, никогда не прощается, никогда не жмет руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю, почему он не использовал ВАР. Он высокомерен, эгоистичен, думает только о себе. Он считает себя богом, считает, что 21 тысяча зрителей пришли смотреть на ЕГО игру. Но это не ЕГО игра! Он как официант, он только судья. А на поле самые главные – игроки! А он считает самым главным себя! В течение 10 месяцев в Голландии я никогда не встречал такого, как он. Не здоровается, никогда ничего не объясняет. Очень высокомерный и эгоистичный. Худший арбитр в мире из тех, кого я видел!", - сказал Слуцкий.