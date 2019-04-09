Арбитр Гёзюбююк: Слуцкий зашел слишком далеко

Голландский арбитр Сердар Гёзюбююк прокомментировал прокомментировал критику главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого в свой адрес после игры с ПСВ."Странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры.Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче? К счастью, всё есть на видео от начала до конца. В том числе и то, что происходило возле раздевалок. Я не разговаривал с этим тренером, не говоря уже о том, что он меня о чём-то спрашивал. То, что я не жму никому руку, это тоже чушь. Я 10 минут общался с комментаторами и Брайаном Линссеном. Даже помощник тренера "Витесса" подошёл ко мне, и я протянул ему руку.Считаю, это зашло слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Это неприемлемые вещи. Слуцкий сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда", - цитирует Гёзюбююка Voetbalprimeur.