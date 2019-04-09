Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
ПСВ Эйдховен
Аякс
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Витесс
Хераклес
Гронинген
Виллем II
Зволле
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 29 71
2 Аякс 28 68
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 27 48
5 Утрехт 28 46
6 Витесс 29 43
7 Хераклес 27 39
8 Гронинген 27 38
9 Виллем II 27 37
10 Зволле 29 35
11 Херенвен 28 33
12 ВВВ-Венло 29 33
13 Ден Хааг 28 30
14 Фортуна С 28 30
15 Эммен 29 28
16 Эксельсиор 27 26
17 Де Графсхап 27 25
18 НАК Бреда 28 21
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Арбитр Гёзюбююк: Слуцкий зашел слишком далеко

Голландский арбитр Сердар Гёзюбююк прокомментировал прокомментировал критику главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого в свой адрес после игры с ПСВ.

"Странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры.

Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче? К счастью, всё есть на видео от начала до конца. В том числе и то, что происходило возле раздевалок. Я не разговаривал с этим тренером, не говоря уже о том, что он меня о чём-то спрашивал. То, что я не жму никому руку, это тоже чушь. Я 10 минут общался с комментаторами и Брайаном Линссеном. Даже помощник тренера "Витесса" подошёл ко мне, и я протянул ему руку.

Считаю, это зашло слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Это неприемлемые вещи. Слуцкий сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда", - цитирует Гёзюбююка Voetbalprimeur.
Теги: Слуцкий Витесс
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