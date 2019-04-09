Арбитр Гёзюбююк: Слуцкий зашел слишком далеко

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|2
|Аякс
|28
|68
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|27
|48
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|29
|43
|7
|Хераклес
|27
|39
|8
|Гронинген
|27
|38
|9
|Виллем II
|27
|37
|10
|Зволле
|29
|35
|11
|Херенвен
|28
|33
|12
|ВВВ-Венло
|29
|33
|13
|Ден Хааг
|28
|30
|14
|Фортуна С
|28
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Эксельсиор
|27
|26
|17
|Де Графсхап
|27
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (1)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (1)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Вчера, 19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Вчера, 19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Вчера, 19:22
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
Вчера, 18:55
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
Вчера, 18:26
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Вчера, 17:28
В Смоленске задержан директор "Днепра"
В Смоленске задержан директор "Днепра"
Вчера, 17:19
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Вчера, 16:17
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
Вчера, 15:52
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Вчера, 15:38
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Marca: Ян Облак останется в "Атлетико"
Вчера, 15:37
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Лучше бы молчали. Брат Федуна попробовал наехать на Карреру, но в итоге всплыла скандальная информация по Роше (20)
Арбитр Гёзюбююк: Слуцкий зашел слишком далеко
Голландский арбитр Сердар Гёзюбююк прокомментировал прокомментировал критику главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого в свой адрес после игры с ПСВ.
"Странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры.
Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче? К счастью, всё есть на видео от начала до конца. В том числе и то, что происходило возле раздевалок. Я не разговаривал с этим тренером, не говоря уже о том, что он меня о чём-то спрашивал. То, что я не жму никому руку, это тоже чушь. Я 10 минут общался с комментаторами и Брайаном Линссеном. Даже помощник тренера "Витесса" подошёл ко мне, и я протянул ему руку.
Считаю, это зашло слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Это неприемлемые вещи. Слуцкий сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда", - цитирует Гёзюбююка Voetbalprimeur.
"Странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры.
Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче? К счастью, всё есть на видео от начала до конца. В том числе и то, что происходило возле раздевалок. Я не разговаривал с этим тренером, не говоря уже о том, что он меня о чём-то спрашивал. То, что я не жму никому руку, это тоже чушь. Я 10 минут общался с комментаторами и Брайаном Линссеном. Даже помощник тренера "Витесса" подошёл ко мне, и я протянул ему руку.
Считаю, это зашло слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Это неприемлемые вещи. Слуцкий сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда", - цитирует Гёзюбююка Voetbalprimeur.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.