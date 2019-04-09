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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Наставника сборной Аргентины сбила машина

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в больницу на испанской Мальорке после того, в результате наезда автомобиля.

Инцидент случился утром во вторник, когда 40-летний футбольный специалист катался на велосипеде. Человек за рулем автомобиля сдавал назад и не заметил Скалони. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Врачи не обнаружили у тренера серьезных повреждений и отпустили домой.

Sky
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 15:37
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