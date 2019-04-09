Наставника сборной Аргентины сбила машина

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в больницу на испанской Мальорке после того, в результате наезда автомобиля.Инцидент случился утром во вторник, когда 40-летний футбольный специалист катался на велосипеде. Человек за рулем автомобиля сдавал назад и не заметил Скалони. Он был доставлен в ближайшую больницу.Врачи не обнаружили у тренера серьезных повреждений и отпустили домой.