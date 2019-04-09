Россия РПЛ 2018/19
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16:02
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (14)
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"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (27)
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (40)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (40)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
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11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
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Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
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"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
Наставника сборной Аргентины сбила машина
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони попал в больницу на испанской Мальорке после того, в результате наезда автомобиля.
Инцидент случился утром во вторник, когда 40-летний футбольный специалист катался на велосипеде. Человек за рулем автомобиля сдавал назад и не заметил Скалони. Он был доставлен в ближайшую больницу.
Врачи не обнаружили у тренера серьезных повреждений и отпустили домой.
Sky
Инцидент случился утром во вторник, когда 40-летний футбольный специалист катался на велосипеде. Человек за рулем автомобиля сдавал назад и не заметил Скалони. Он был доставлен в ближайшую больницу.
Врачи не обнаружили у тренера серьезных повреждений и отпустили домой.
Sky
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