"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева

"Пюник" объявил о расторжении контракта с российским тренером Андреем Талалаевым.Соглашение с 46-летним специалистом было разорвано по взаимной договоренности.Талалаев возглавлял "Пюник" с июня 2018 года. Клуб из Еревана занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 23 туров.