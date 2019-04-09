"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (4)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (4)
16:02
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
14:25
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (43)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (43)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (5)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (5)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева
"Пюник" объявил о расторжении контракта с российским тренером Андреем Талалаевым.
Соглашение с 46-летним специалистом было разорвано по взаимной договоренности.
Талалаев возглавлял "Пюник" с июня 2018 года. Клуб из Еревана занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 23 туров.
Соглашение с 46-летним специалистом было разорвано по взаимной договоренности.
Талалаев возглавлял "Пюник" с июня 2018 года. Клуб из Еревана занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 23 туров.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.