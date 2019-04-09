Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Гронинген
Виллем II
Херенвен
Зволле
Ден Хааг
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 29 71
2 ПСВ Эйдховен 29 71
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 29 52
5 Утрехт 29 46
6 Хераклес 29 45
7 Витесс 29 43
8 Гронинген 29 41
9 Виллем II 29 40
10 Херенвен 29 36
11 Зволле 29 35
12 Ден Хааг 29 33
13 ВВВ-Венло 29 33
14 Фортуна С 29 30
15 Эммен 29 28
16 Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда 29 21
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Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч за высказывание в адрес судьи

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии. Об этом в твиттере сообщил комментатор Михаил Моссаковский.

Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным.

Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 21:16
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7
(0)
#7  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:34)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Barbed
Barbed

Правильный ник, бритый лошак:
"Кто ж тебя, дурака, побрил?! И не ухватишь!" joy "Конь болел, конь жалел"
Уши не отстригли? А нафига стригли-то вообще, на казы готовят?


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#6  Barbed   (Сегодня, 21:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Xar,
зато два гола Сигурдссона все поняли правильно и вы все лососнули
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#5  Corner  планета Земля (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Це Эуропа
Демократия - она такая...

Смотри, Леонид, там до Гааги рукой подать, рядом совсем..


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#4  Xar  Москва (Сегодня, 21:23)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лёню опять неправильно поняли, он вовсе не предлагал судье отсосасть.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#3  Barbed   (Сегодня, 21:22)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
Больше конской сметанки кушай, Больше!
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
ну и ладно. думал, хуже будет
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:19)
  • -8
  •  (8)

Накуканили пончика. Где же спасительное ГВК?


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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