Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч за высказывание в адрес судьи
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии. Об этом в твиттере сообщил комментатор Михаил Моссаковский.
Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным.
Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным.
Голландский футбольный союз принял решение о дисквалификации Леонида Слуцкого на 1 матч. Плюс ещё одна игра условной дисквалификации. Нормальное решение. Ждали, что может быть больше. Но в Голландии тренера многие поддержали.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) April 9, 2019
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