Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч за высказывание в адрес судьи

Голландский футбольный союз принял решение о дисквалификации Леонида Слуцкого на 1 матч. Плюс ещё одна игра условной дисквалификации. Нормальное решение. Ждали, что может быть больше. Но в Голландии тренера многие поддержали. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) April 9, 2019

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии. Об этом в твиттере сообщил комментатор Михаил Моссаковский.Напомним, Слуцкий раскритиковал арбитра Сердара Гезюбюйюка после матча 29-го тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3), заявив, что тот является высокомерным и эгоистичным.