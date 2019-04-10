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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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В Ирландии приостановили финансирование Футбольной ассоциации

Министерство спорта Ирландии приостановило финансирование Футбольной ассоциации страны, о чем сказано на официальном сайте организации.

По информации источника, это решение было принято из-за того, что Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не раскрыла некоторые детали финансовой отчетности.

Финансирование организации вновь начнется после того, как будут устранены все замечания по отчетам и будут выполнены рекомендации.

Однако, несмотря на прекращение финансирования, Министерство страны продолжит оказывать помощь, не связанную с деньгами, футбольной ассоциации.

"Газета.ру"
Сегодня, 07:32
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