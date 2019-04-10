В Ирландии приостановили финансирование Футбольной ассоциации

Министерство спорта Ирландии приостановило финансирование Футбольной ассоциации страны, о чем сказано на официальном сайте организации.По информации источника, это решение было принято из-за того, что Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) не раскрыла некоторые детали финансовой отчетности.Финансирование организации вновь начнется после того, как будут устранены все замечания по отчетам и будут выполнены рекомендации.Однако, несмотря на прекращение финансирования, Министерство страны продолжит оказывать помощь, не связанную с деньгами, футбольной ассоциации.