Россия РПЛ 2018/19
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Сборная Бразилии представила ретро-форму, в которой сыграет на Кубке Америки-2019 (фото)
Сборная Бразилии представила форму, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года.
Основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты). Запасной комплект - желто-зеленая форма. Сфотографировались в новой экипировке Неймар, Артур и Филиппе Коутинью.
В белой форме сборная Бразилии играла на чемпионате мира-1950 года. Кубок Америки в нынешнем году пройдет именно в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
Основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты). Запасной комплект - желто-зеленая форма. Сфотографировались в новой экипировке Неймар, Артур и Филиппе Коутинью.
A #Sele??oBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa Am?rica! Tradicional, hist?rica, campe?. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK— CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 9, 2019
В белой форме сборная Бразилии играла на чемпионате мира-1950 года. Кубок Америки в нынешнем году пройдет именно в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
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