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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сборная Бразилии представила ретро-форму, в которой сыграет на Кубке Америки-2019 (фото)

Сборная Бразилии представила форму, в которой она будет выступать на Кубке Америки 2019 года.

Основной комплект формы выполнен в бело-синей цветовой гамме (белая футболка, синие шорты). Запасной комплект - желто-зеленая форма. Сфотографировались в новой экипировке Неймар, Артур и Филиппе Коутинью.



В белой форме сборная Бразилии играла на чемпионате мира-1950 года. Кубок Америки в нынешнем году пройдет именно в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А с командами Боливии, Венесуэлы и Перу.
Теги: Сборная Бразилии
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