Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Кубок Америки-2020 пройдет в новом формате

В Кубке Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии, будет изменен формат турнира.

Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.

Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.

Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.

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