Кубок Америки-2020 пройдет в новом формате

La @CopaAmerica 2020 se disputar? en dos zonas de Sudam?rica para acercar los partidos de selecciones a sus aficionados.



? https://t.co/NHan4lVtzE pic.twitter.com/Tlyd7N3BKa — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 9, 2019

В Кубке Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии, будет изменен формат турнира.Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.