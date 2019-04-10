Кубок Америки-2020 пройдет в новом формате

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (3)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (3)
Вчера, 22:02
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Вчера, 21:47
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Вчера, 20:52
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Вчера, 20:29
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Вчера, 20:11
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Вчера, 19:50
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Вчера, 19:27
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Вчера, 19:17
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Вчера, 19:06
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
Вчера, 18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
Вчера, 18:41
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Кубок Америки-2020 пройдет в новом формате
В Кубке Америки-2020, который пройдет в Аргентине и Колумбии, будет изменен формат турнира.
Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.
Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.
Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.
Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.
Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.
Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.
La @CopaAmerica 2020 se disputar? en dos zonas de Sudam?rica para acercar los partidos de selecciones a sus aficionados.— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 9, 2019
? https://t.co/NHan4lVtzE pic.twitter.com/Tlyd7N3BKa
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.