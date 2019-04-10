Россия РПЛ 2018/19
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В Колумбии фанаты принесли на матч гроб с телом погибшего друга (фото)
В Колумбии ультрас "Кукута Депортиво" принесли на матч гроб.
В нем находилось тело их погибшего друга, который был фанатом команды. Это случилось на матче с "Энвигадо". Во время игры фанаты подняли гроб над головами.
17-летний болельщик был убит за день до игры. После того, как гроб был поднят над трибунами, "Кукута Депортиво" сравняла счет и свела матч вничью.
В нем находилось тело их погибшего друга, который был фанатом команды. Это случилось на матче с "Энвигадо". Во время игры фанаты подняли гроб над головами.
Last week we saw the Racing fan taking his granddad’s skull to the celebrations around Buenos Aires.— John Milton ? #IfRafaGoesWeGo (@Geordioca) April 7, 2019
Today, we’re off to C?cuta in Columbia where 17 year old Christopher J?come, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ
17-летний болельщик был убит за день до игры. После того, как гроб был поднят над трибунами, "Кукута Депортиво" сравняла счет и свела матч вничью.
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