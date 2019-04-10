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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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В Колумбии фанаты принесли на матч гроб с телом погибшего друга (фото)

В Колумбии ультрас "Кукута Депортиво" принесли на матч гроб.

В нем находилось тело их погибшего друга, который был фанатом команды. Это случилось на матче с "Энвигадо". Во время игры фанаты подняли гроб над головами.



17-летний болельщик был убит за день до игры. После того, как гроб был поднят над трибунами, "Кукута Депортиво" сравняла счет и свела матч вничью.
Сегодня, 09:43
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4
(1)
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 09:50)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Ахилл
Тут даже лоботомия бессильна.

Ослоумие неизлечимо в принципе


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 09:48)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Оказывается есть фаны еще епанутей чем спамовские... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#2  Barbed   (Сегодня, 09:47)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кокса нанюхаются и гробы таскают. Просто свиньи какие-то
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#1  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 09:46)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тут даже лоботомия бессильна.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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