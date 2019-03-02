Россия РПЛ 2018/19
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
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Дарья Клишина: приятно, когда на твой инстаграм подписан сам Роналду
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась рассказала, что на ее инстаграм подписан Криштиану Роналду.
"Это моя личная страница, сама ее веду. Льстит, что Роналду на меня подписан? Льстит — неправильное слово. Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок. Но я не могу сказать, что мне это прямо льстит. Просто приятно", — цитирует Клишину "СЭ".
"Это моя личная страница, сама ее веду. Льстит, что Роналду на меня подписан? Льстит — неправильное слово. Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок. Но я не могу сказать, что мне это прямо льстит. Просто приятно", — цитирует Клишину "СЭ".
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