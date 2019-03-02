Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Дарья Клишина: приятно, когда на твой инстаграм подписан сам Роналду

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась рассказала, что на ее инстаграм подписан Криштиану Роналду.

"Это моя личная страница, сама ее веду. Льстит, что Роналду на меня подписан? Льстит — неправильное слово. Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок. Но я не могу сказать, что мне это прямо льстит. Просто приятно", — цитирует Клишину "СЭ".

Теги: Роналду
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#1  Barbed   (Сегодня, 11:21)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Даша - спортсменка ЦСКА кстати. Ну а КриРо знает на кого подписываться)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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