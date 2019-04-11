Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Шотландии

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш летом может возобновить свою тренерскую карьеру.41-летнего Боаша активно сватают в "Селтик", который покинул Брендан Роджерс, ушедший в "Лестер". Также называются кандидатуры Рафаэля Бенитеса и Майкла О'Нила.Португальский специалист пребывает в отпуске с ноября 2017 года, когда он ушел из китайского "Шанхай СИПГ".