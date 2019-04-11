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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Шотландии

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш летом может возобновить свою тренерскую карьеру.

41-летнего Боаша активно сватают в "Селтик", который покинул Брендан Роджерс, ушедший в "Лестер". Также называются кандидатуры Рафаэля Бенитеса и Майкла О'Нила.

Португальский специалист пребывает в отпуске с ноября 2017 года, когда он ушел из китайского "Шанхай СИПГ".

Daily Record
Теги: Виллаш-Боаш
Сегодня, 09:43
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