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Игрока киевского "Динамо" дисквалифицировали на 4 матча

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш дисквалифицирован на четыре матча украинской Премьер-лиги за удаление в четвертьфинальной встрече Кубка Украины с донецким "Шахтером" (1:1, 3:4 по пенальти) 7 апреля.

Таким образом, хавбек не сможет помочь динамовцам в матче с "Шахтером" в рамках чемпионата страны 24 апреля.

"На мой взгляд, это слишком жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня - очень много. Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров и болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное - что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу.

Вспомните, когда игрок "Шахтера" Исмаилии ударил рукой в лицо нашего футболиста, его отстранили всего на два матча - это в два раза меньше! А, например, Тайсон почти в каждой игре отмахивается от соперников локтями или дает игрокам пинки ногами, как было в матче с донецким "Олимпиком", а судьи не показывают ему красные карточки, похоже, они просто боятся удалять игроков "Шахтера"!

Я не пытаюсь оправдаться или наговаривать на кого-то, но те люди, которые разбираются в футболе, прекрасно понимают, что творится у нас в Федерации футбола Украины. Но я верю, что так будет не всегда", - цитирует Гармаша официальный сайт "Динамо".
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 21:18
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