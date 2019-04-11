Россия РПЛ 2018/19
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Игрока киевского "Динамо" дисквалифицировали на 4 матча
Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш дисквалифицирован на четыре матча украинской Премьер-лиги за удаление в четвертьфинальной встрече Кубка Украины с донецким "Шахтером" (1:1, 3:4 по пенальти) 7 апреля.
Таким образом, хавбек не сможет помочь динамовцам в матче с "Шахтером" в рамках чемпионата страны 24 апреля.
"На мой взгляд, это слишком жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня - очень много. Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров и болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное - что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу.
Вспомните, когда игрок "Шахтера" Исмаилии ударил рукой в лицо нашего футболиста, его отстранили всего на два матча - это в два раза меньше! А, например, Тайсон почти в каждой игре отмахивается от соперников локтями или дает игрокам пинки ногами, как было в матче с донецким "Олимпиком", а судьи не показывают ему красные карточки, похоже, они просто боятся удалять игроков "Шахтера"!
Я не пытаюсь оправдаться или наговаривать на кого-то, но те люди, которые разбираются в футболе, прекрасно понимают, что творится у нас в Федерации футбола Украины. Но я верю, что так будет не всегда", - цитирует Гармаша официальный сайт "Динамо".
Таким образом, хавбек не сможет помочь динамовцам в матче с "Шахтером" в рамках чемпионата страны 24 апреля.
"На мой взгляд, это слишком жестокое наказание, считаю, четыре матча дисквалификации для меня - очень много. Да, я понимаю, что был не прав в том эпизоде, что подвел партнеров по команде, тренеров и болельщиков и очень жалею об этом. А самое обидное - что мы проиграли матч по пенальти! Но в том моменте мой удар не был настолько сильным, чтобы нанести травму Мораесу.
Вспомните, когда игрок "Шахтера" Исмаилии ударил рукой в лицо нашего футболиста, его отстранили всего на два матча - это в два раза меньше! А, например, Тайсон почти в каждой игре отмахивается от соперников локтями или дает игрокам пинки ногами, как было в матче с донецким "Олимпиком", а судьи не показывают ему красные карточки, похоже, они просто боятся удалять игроков "Шахтера"!
Я не пытаюсь оправдаться или наговаривать на кого-то, но те люди, которые разбираются в футболе, прекрасно понимают, что творится у нас в Федерации футбола Украины. Но я верю, что так будет не всегда", - цитирует Гармаша официальный сайт "Динамо".
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