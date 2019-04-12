Россия РПЛ 2018/19
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Гол Витинью помог "Фламенго" крупно обыграть "Сан-Хосе"
"Фламенго" обыграл "Сан-Хосе" (6:1) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.
В составе хозяев один из мячей с пенальти забил экс-форвард ЦСКА Витинью.
Кубок Либертадорес
Группа D
4-й тур
"Фламенго" (Бразилия) - "Сан-Хосе" (Боливия) - 6:1 (2:1)
Голы: Диегу, 3 (1:0). Сауседо, 19 (1:1). Эвертон Рибейру, 31 (2:1). Де Арраскаэта, 57 (3:1). Эвертон Рибейру, 80 (4:1). Витинью, 84 - с пенальти (5:1). Гутьеррес, 88 - в свои ворота (6:1).
Удаление: Токо ("Сан-Хосе"), 4.
В составе хозяев один из мячей с пенальти забил экс-форвард ЦСКА Витинью.
Кубок Либертадорес
Группа D
4-й тур
"Фламенго" (Бразилия) - "Сан-Хосе" (Боливия) - 6:1 (2:1)
Голы: Диегу, 3 (1:0). Сауседо, 19 (1:1). Эвертон Рибейру, 31 (2:1). Де Арраскаэта, 57 (3:1). Эвертон Рибейру, 80 (4:1). Витинью, 84 - с пенальти (5:1). Гутьеррес, 88 - в свои ворота (6:1).
Удаление: Токо ("Сан-Хосе"), 4.
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