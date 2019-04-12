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Оренбург
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гол Витинью помог "Фламенго" крупно обыграть "Сан-Хосе"

"Фламенго" обыграл "Сан-Хосе" (6:1) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.

В составе хозяев один из мячей с пенальти забил экс-форвард ЦСКА Витинью.

Кубок Либертадорес

Группа D

4-й тур

"Фламенго" (Бразилия) - "Сан-Хосе" (Боливия) - 6:1 (2:1)

Голы: Диегу, 3 (1:0). Сауседо, 19 (1:1). Эвертон Рибейру, 31 (2:1). Де Арраскаэта, 57 (3:1). Эвертон Рибейру, 80 (4:1). Витинью, 84 - с пенальти (5:1). Гутьеррес, 88 - в свои ворота (6:1).

Удаление: Токо ("Сан-Хосе"), 4.
Теги: Витиньо
Сегодня, 08:28
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