Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019

Россия РПЛ 2018/19
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01:21
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются
Авдокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: в се обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются
01:21
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Арнор Сигурдссон: московские пробки иногда ужасны, но это разумная плата за жизнь в мегаполисе
Вчера, 23:38
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью
Вчера, 23:34
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Леонид Слуцкий провел тренировку для детей
Вчера, 23:22
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (3)
Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России (3)
Вчера, 23:08
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (3)
"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн (3)
Вчера, 22:43
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Капитан "Реала" Серхио Рамос получил травму ноги
Вчера, 22:06
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Криштиану Роналду не сыграет в матче со СПАЛом
Вчера, 21:08
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Мохаммед Рабиу: не готов на 100 процентов, потому что не проходил предсезонную подготовку
Вчера, 20:28
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
"Крылья Советов" одержали победу над "Рубином" (10)
Вчера, 20:22
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Александр Самедов получил травму в матче с "Рубином" (1)
Вчера, 20:21
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?
Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?
Вчера, 20:06
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
Сергею Корниленко вручили памятную футболку за 200 матчей в составе "Крыльев Советов" (1)
Вчера, 19:48
Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Названа причина драки между Левандовски и Команом (2)
Вчера, 19:18
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка (1)
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка (1)
Вчера, 18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Вчера, 18:24
Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере (4)
Андрей Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере (4)
Вчера, 17:50
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте (1)
Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте (1)
Вчера, 17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
Вчера, 16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (2)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (2)
Вчера, 15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (38)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (38)
Вчера, 15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (35)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (35)
Вчера, 15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Вчера, 14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
Вчера, 14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Вчера, 14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019
Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве
Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди
Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания
Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия
Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола
Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау
Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве
Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди
Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания
Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия
Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола
Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау
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