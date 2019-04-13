Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019

Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве

Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди

Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания

Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия

Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау
Сегодня, 00:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама