Сформированы все группы Кубка африканских наций-2019

Стали известны все группы Кубка африканских наций-2019. Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау