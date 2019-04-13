Россия РПЛ 2018/19
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Джанни Инфантино о дискриминации: расизму нет места в футболе и обществе
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с осуждением проявлений дискриминации на футбольных матчах.
"В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
ФИФА поддерживает Пренса-Дезир Гуано, Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и всех игроков, тренеров, болельщиков или участников матча, кто страдает от расизма на самом высоком профессиональном уровне или на школьной площадке. Расизму нужно положить конец.
Мы представили так называемую "трехэтапную процедуру» на турнирах под нашей эгидой – механизм, позволяющий судьям даже прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов.
ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе, и применить жесткие санкции за любое подобное поведение. Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы.
Мы без колебаний сделаем все от нас зависящее, чтобы искоренить расизм и другие формы дискриминации из футбола на любом уровне и в любой точке мира", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.
"В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
ФИФА поддерживает Пренса-Дезир Гуано, Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и всех игроков, тренеров, болельщиков или участников матча, кто страдает от расизма на самом высоком профессиональном уровне или на школьной площадке. Расизму нужно положить конец.
Мы представили так называемую "трехэтапную процедуру» на турнирах под нашей эгидой – механизм, позволяющий судьям даже прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов.
ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе, и применить жесткие санкции за любое подобное поведение. Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы.
Мы без колебаний сделаем все от нас зависящее, чтобы искоренить расизм и другие формы дискриминации из футбола на любом уровне и в любой точке мира", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.
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