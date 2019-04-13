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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Джанни Инфантино о дискриминации: расизму нет места в футболе и обществе

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с осуждением проявлений дискриминации на футбольных матчах.

"В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.

ФИФА поддерживает Пренса-Дезир Гуано, Калиду Кулибали, Рахима Стерлинга, Дэнни Роуза и всех игроков, тренеров, болельщиков или участников матча, кто страдает от расизма на самом высоком профессиональном уровне или на школьной площадке. Расизму нужно положить конец.

Мы представили так называемую "трехэтапную процедуру» на турнирах под нашей эгидой – механизм, позволяющий судьям даже прекращать матч в случае дискриминационных инцидентов.

ФИФА призывает все ассоциации, лиги, клубы и дисциплинарные органы принять такую же процедуру, а также подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе, и применить жесткие санкции за любое подобное поведение. Мы будем и дальше оставаться в авангарде борьбы с расизмом и гарантируем всем нашим ассоциациям, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в решении этой проблемы.

Мы без колебаний сделаем все от нас зависящее, чтобы искоренить расизм и другие формы дискриминации из футбола на любом уровне и в любой точке мира", - цитирует Инфантино официальный сайт ФИФА.
Теги: Инфантино
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:06)
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Болеет за:
«Зенит»
подход с нулевой терпимостью к случаям проявления расизма в футболе

нулевая терпимость к нетерпимости, здорово
итальяшка не первый, кто хочет загнать всех под дулами автоматов в дивный новый мир
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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