Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 31 49
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 31 34
15 Дженоа 31 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с "Ювентусом"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.

По сведениям Goal.com, де Йонг проведил заднюю поверхность бедра. На восстановление ему может понадобиться две недели.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Де Йонг Ювентус Серия А
Сегодня, 08:19
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