Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с "Ювентусом"

Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.По сведениям Goal.com, де Йонг проведил заднюю поверхность бедра. На восстановление ему может понадобиться две недели.