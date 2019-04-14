Нидерланды Эредивизи 2018/19 
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Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 29 46
6 Хераклес 29 45
7 Витесс 29 43
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 29 33
14 Фортуна С 29 30
15 Эммен 29 28
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 29 21
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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"

"Витесс" сыграл вничью с "Утрехтом" в матче 30-го тура чемпионата Голландии - 0:0.

Чемпионат Голландии

30-й тур

"Утрехт" - "Витесс" - 0:0

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Летшерт, Янссен (Гертлер, 76), Гавори, Клайбер, Штридер (Эмануэлсон, 46), ван де Стрек, Густафссон, Баэбек, Керк (Буссаид, 70).

"Витесс": Пасвер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер (Фор, 88), Линссен (Матавж, 85), Бейтинк (Дауда, 72).

Предупреждения: Клайбер, 33. Янссен, 37. Сереро, 54. Густафссон, 66. Кларк-Солтер, 90+3.
Теги: Витесс Слуцкий
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