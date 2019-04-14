Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:37
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
Сергей Семак: заслуженная победа (1)
16:59
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
Евгений Марков: до матча были бы счастливы ничьей с "Краснодаром", но сейчас есть расстройство
16:56
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
Антон Шунин: мы не "посыпались" после того, как забили. Просто "Краснодар" пошёл вперед большими силами (видео)
16:18
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
"Торино" и "Кальяри" сыграли вничью (1)
16:17
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
Мурад Мусаев: если игрок бьёт по воротам, и рука в неестественном положении, это пенальти (видео) (5)
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
"Витесс" сыграл вничью с "Утрехтом" в матче 30-го тура чемпионата Голландии - 0:0.
Чемпионат Голландии
30-й тур
"Утрехт" - "Витесс" - 0:0
"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Летшерт, Янссен (Гертлер, 76), Гавори, Клайбер, Штридер (Эмануэлсон, 46), ван де Стрек, Густафссон, Баэбек, Керк (Буссаид, 70).
"Витесс": Пасвер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер (Фор, 88), Линссен (Матавж, 85), Бейтинк (Дауда, 72).
Предупреждения: Клайбер, 33. Янссен, 37. Сереро, 54. Густафссон, 66. Кларк-Солтер, 90+3.
Чемпионат Голландии
30-й тур
"Утрехт" - "Витесс" - 0:0
"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Летшерт, Янссен (Гертлер, 76), Гавори, Клайбер, Штридер (Эмануэлсон, 46), ван де Стрек, Густафссон, Баэбек, Керк (Буссаид, 70).
"Витесс": Пасвер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер (Фор, 88), Линссен (Матавж, 85), Бейтинк (Дауда, 72).
Предупреждения: Клайбер, 33. Янссен, 37. Сереро, 54. Густафссон, 66. Кларк-Солтер, 90+3.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.