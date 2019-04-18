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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Федерация футбола Украины пожизненно отстранила четырех футболистов

Федерация футбола Украины объявила о пожизненной дисквалификации четырех игроков.

Они больше никогда не могут заниматься ни спортивной, ни административной деятельностью, связанной с футболом. Пожизненное отстранение получили экс-футболисты клуба "Сумы" из второго дивизиона: Егор Луговой, Олег Давыдов, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Причиной дисквалификации послужило нарушение этического кодекса.

"Сумы" были лишены профессионального статуса и исключены из числа участников чемпионата из-за причастности к договорным матчам.

ФФУ
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