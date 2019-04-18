Федерация футбола Украины пожизненно отстранила четырех футболистов

Федерация футбола Украины объявила о пожизненной дисквалификации четырех игроков.Они больше никогда не могут заниматься ни спортивной, ни административной деятельностью, связанной с футболом. Пожизненное отстранение получили экс-футболисты клуба "Сумы" из второго дивизиона: Егор Луговой, Олег Давыдов, Тарас Дурай и Сергей Гаращенков. Причиной дисквалификации послужило нарушение этического кодекса."Сумы" были лишены профессионального статуса и исключены из числа участников чемпионата из-за причастности к договорным матчам.