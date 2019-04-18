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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео)

Экс-полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт начал карьеру в дартсе.

В своих соцсетях он сообщил, что примет участие в открытом чемпионате Дании по дартсу, который пройдет 4 и 5 мая.

Рафа показал, как проводит тренировки перед предстоящим турниром.


Сегодня, 21:38
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#4  ЧР  Орёл (Сегодня, 22:34)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
кричите во все ротики: Мы за дротики!
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:24)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я видео не смотрел. Что он там профессионально дротил?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:18)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже заявляюсь, я на даче круче кидаю. (это правда)


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:50)
  • +1
  •  (7)

Пфе, у нас таких - полсборной, дротить - не мешки ворочать. Некоторых сборников и самих сейчас в Бутырке надротивают


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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