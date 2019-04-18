Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео)

We’ll keep it Van der Vaart instead of Van der Dart. Hopefully more luck today during the ProAm together with Mighty Mike @MvG180 in Cologne ? pic.twitter.com/ntTcDUFPO4 — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) January 5, 2019

Экс-полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт начал карьеру в дартсе.В своих соцсетях он сообщил, что примет участие в открытом чемпионате Дании по дартсу, который пройдет 4 и 5 мая.Рафа показал, как проводит тренировки перед предстоящим турниром.