"Аякс" предложит тен Хагу новый долгосрочный контракт

"Аякс" намерен подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.Действующее соглашение со специалистом рассчитано до 2020 года, и руководство клуба предложит 49-летнему тен Хагу контракт до лета 2024 года.В чемпионате Голландии "Аякс" делит первое место с ПСВ. В Лиге чемпионов клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Тоттенхэмом".