Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 30 56
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 30 47
6 Хераклес 30 45
7 Витесс 30 44
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 30 34
14 Фортуна С 30 31
15 Эммен 30 29
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 30 22
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"Аякс" предложит тен Хагу новый долгосрочный контракт

"Аякс" намерен подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.

Действующее соглашение со специалистом рассчитано до 2020 года, и руководство клуба предложит 49-летнему тен Хагу контракт до лета 2024 года.

В чемпионате Голландии "Аякс" делит первое место с ПСВ. В Лиге чемпионов клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Тоттенхэмом".

De Telegraaf
Теги: Тен Хаг Аякс
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