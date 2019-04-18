"Аякс" предложит тен Хагу новый долгосрочный контракт

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ-Венло
|30
|34
|14
|Фортуна С
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22
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"Аякс" намерен подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.
Действующее соглашение со специалистом рассчитано до 2020 года, и руководство клуба предложит 49-летнему тен Хагу контракт до лета 2024 года.
В чемпионате Голландии "Аякс" делит первое место с ПСВ. В Лиге чемпионов клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Тоттенхэмом".
De Telegraaf
Действующее соглашение со специалистом рассчитано до 2020 года, и руководство клуба предложит 49-летнему тен Хагу контракт до лета 2024 года.
В чемпионате Голландии "Аякс" делит первое место с ПСВ. В Лиге чемпионов клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Тоттенхэмом".
De Telegraaf
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