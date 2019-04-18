Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме?

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал тот факт, что на реставрацию собора Парижской Богоматери направят около 1 млрд евро пожертвований после пожара.

"Мы эмоциональные существа, это нормально, что нас тронуло произошедшее. Я парижанин, и это нормально, когда подобная катастрофа трогает вас. Но порой кажется, что компании пытаются сыграть на эмоциях людей. Есть люди, которые умирают, желая пересечь Средиземное море, но разве это заставляет мир так сочувствовать?

Есть люди, которые хотят построить стены, которые стали бы преградой для других, но при этом они могут писать в твиттере: "Нужна ли вам помощь в тушении пожара?", как сделал это Дональд Трамп. Это странно", — цитирует Тюрама France Football.
Вчера, 23:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
#5  Анри   (Сегодня, 00:30)
  • +1
  •  (1)
online

а фига они рвутся в эуропу?
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Вчера, 23:51)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Люди тонут,потому что лезут не в родную стихию. Ходить надо больше, ходить. Вот из Алжира можно пешком дойти до ЮАР. туда и идите. В Европу нет пешего маршрута? Так идите саваннами, пустынями на юг, север, восток, запад Африки. И будет вам манна небесная.

писи: И соборы гореть не будут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:42)
  • -2
  •  (8)

Если бы они тонули, не лезя в Европу - трогало бы. А так - незванный гость - хуже Гагарина


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Вчера, 23:39)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похер на негров из Африки рвущихся в Европу
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Вчера, 23:31)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Полностью согласен!!! Фирмы, Компании и люди из высшего общества на этом просто пиарютса!!! Миллионами переводят на востановление достопримичательности, а когда людям попавшим в реальную беду нужна помощь,то Xuёв Вязанку
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама