Россия РПЛ 2018/19
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Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме?
Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал тот факт, что на реставрацию собора Парижской Богоматери направят около 1 млрд евро пожертвований после пожара.
"Мы эмоциональные существа, это нормально, что нас тронуло произошедшее. Я парижанин, и это нормально, когда подобная катастрофа трогает вас. Но порой кажется, что компании пытаются сыграть на эмоциях людей. Есть люди, которые умирают, желая пересечь Средиземное море, но разве это заставляет мир так сочувствовать?
Есть люди, которые хотят построить стены, которые стали бы преградой для других, но при этом они могут писать в твиттере: "Нужна ли вам помощь в тушении пожара?", как сделал это Дональд Трамп. Это странно", — цитирует Тюрама France Football.
"Мы эмоциональные существа, это нормально, что нас тронуло произошедшее. Я парижанин, и это нормально, когда подобная катастрофа трогает вас. Но порой кажется, что компании пытаются сыграть на эмоциях людей. Есть люди, которые умирают, желая пересечь Средиземное море, но разве это заставляет мир так сочувствовать?
Есть люди, которые хотят построить стены, которые стали бы преградой для других, но при этом они могут писать в твиттере: "Нужна ли вам помощь в тушении пожара?", как сделал это Дональд Трамп. Это странно", — цитирует Тюрама France Football.
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