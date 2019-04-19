Россия РПЛ 2018/19
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19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
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Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (51)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (51)
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Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
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Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (45)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (45)
Загребское "Динамо" выиграло чемпионат Хорватии за 6 туров до конца турнира
"Динамо" из Загреба стало чемпионом Хорватии сезона-2018/19.
В матче 30-го тура столичный клуб обыграл "Славен" со счетом 1:0 и за шесть матчей до конца сезона на 23 очка оторвался от ближайшего преследователя.
Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии.
В матче 30-го тура столичный клуб обыграл "Славен" со счетом 1:0 и за шесть матчей до конца сезона на 23 очка оторвался от ближайшего преследователя.
Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии.
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