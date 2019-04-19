Загребское "Динамо" выиграло чемпионат Хорватии за 6 туров до конца турнира

"Динамо" из Загреба стало чемпионом Хорватии сезона-2018/19.В матче 30-го тура столичный клуб обыграл "Славен" со счетом 1:0 и за шесть матчей до конца сезона на 23 очка оторвался от ближайшего преследователя.Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии.