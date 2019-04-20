История с фанатом, перепутавшим два Франкфурта, оказалась рекламной акцией

История фаната "Бенфики" Альваро Оливейры, который отправился на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" не во Франкфурт-на-Майне, а во Франкфурт-на-Одере, оказалась вымышленной.Оказалось, настоящее имя мужчины — Марсело Родригес. Вымышленный аккаунт в инстаграме. через который и стало известно о его путешествии, он создал только в апреле, а вся эта история срежиссирована немецким журналом 11 Freunde в качестве рекламной кампании. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля, когда на странице этой учётной записи появилась обложка нового номера издания.