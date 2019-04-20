Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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История с фанатом, перепутавшим два Франкфурта, оказалась рекламной акцией

История фаната "Бенфики" Альваро Оливейры, который отправился на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" не во Франкфурт-на-Майне, а во Франкфурт-на-Одере, оказалась вымышленной.

Оказалось, настоящее имя мужчины — Марсело Родригес. Вымышленный аккаунт в инстаграме. через который и стало известно о его путешествии, он создал только в апреле, а вся эта история срежиссирована немецким журналом 11 Freunde в качестве рекламной кампании. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля, когда на странице этой учётной записи появилась обложка нового номера издания.

"Чемпионат.сом"
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