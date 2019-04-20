Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
История с фанатом, перепутавшим два Франкфурта, оказалась рекламной акцией
История фаната "Бенфики" Альваро Оливейры, который отправился на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" не во Франкфурт-на-Майне, а во Франкфурт-на-Одере, оказалась вымышленной.
Оказалось, настоящее имя мужчины — Марсело Родригес. Вымышленный аккаунт в инстаграме. через который и стало известно о его путешествии, он создал только в апреле, а вся эта история срежиссирована немецким журналом 11 Freunde в качестве рекламной кампании. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля, когда на странице этой учётной записи появилась обложка нового номера издания.
"Чемпионат.сом"
Оказалось, настоящее имя мужчины — Марсело Родригес. Вымышленный аккаунт в инстаграме. через который и стало известно о его путешествии, он создал только в апреле, а вся эта история срежиссирована немецким журналом 11 Freunde в качестве рекламной кампании. Об этом стало известно в пятницу, 19 апреля, когда на странице этой учётной записи появилась обложка нового номера издания.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.