Зимбабвийский футболист едва не лишил голоса комментатора

KHAMA BILLIAT ?????



Khama Billiat's goal in the #NedbankCup semi-final was so good that Duane Dell'Oca almost lost his voice from screaming ?? pic.twitter.com/pOlaPpP4Hu — SuperSport (@SuperSportTV) April 20, 2019

Гол зимбабвийского полузащитника "Кайзер Чифс" Хамы Биллиата едва не лишил голоса комментатора полуфинального матча Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед".Футболист отметился точным дальним ударом с 40 метров за три минуты до конца матча. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.Встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2.