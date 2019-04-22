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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Зимбабвийский футболист едва не лишил голоса комментатора

Гол зимбабвийского полузащитника "Кайзер Чифс" Хамы Биллиата едва не лишил голоса комментатора полуфинального матча Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед".

Футболист отметился точным дальним ударом с 40 метров за три минуты до конца матча. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.

Встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2.



"Газета.ру"
Сегодня, 12:42
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