Россия РПЛ 2018/19
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Зимбабвийский футболист едва не лишил голоса комментатора
Гол зимбабвийского полузащитника "Кайзер Чифс" Хамы Биллиата едва не лишил голоса комментатора полуфинального матча Кубка ЮАР против "Чиппа Юнайтед".
Футболист отметился точным дальним ударом с 40 метров за три минуты до конца матча. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.
Встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2.
"Газета.ру"
Футболист отметился точным дальним ударом с 40 метров за три минуты до конца матча. Спортивный комментатор эмоционально отреагировал на забитый мяч, после чего признался, что едва не охрип.
Встреча завершилась победой "Кайзер Чифс" со счетом 4:2.
KHAMA BILLIAT ?????— SuperSport (@SuperSportTV) April 20, 2019
Khama Billiat's goal in the #NedbankCup semi-final was so good that Duane Dell'Oca almost lost his voice from screaming ?? pic.twitter.com/pOlaPpP4Hu
"Газета.ру"
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