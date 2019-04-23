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Ахмат
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Динамо
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Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

В клубе MLS пркомментировали слухи о назначении Анри главным тренером

"Нью-Йорк Ред Буллз" опроверг информацию о назначении французского специалиста Тьерри Анри на пост главного тренера команды.

СМИ утверждали, что клуб Высшей футбольной лиги (MLS) вскоре объявит о новой должности бывшего наставника "Монако".

"Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз" не соответствуют действительности", — цитирует спортивного директора "Нью-Йорк Ред Буллз" Дениса Хэмлетта Goal.

Анри являлся игроком "Нью-Йорк Ред Буллз" с 2010 по 2014 года. Из "Монако" специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами в январе 2019 года.

"Газета.ру"
Теги: Анри
Сегодня, 16:35
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