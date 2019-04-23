В клубе MLS пркомментировали слухи о назначении Анри главным тренером

"Нью-Йорк Ред Буллз" опроверг информацию о назначении французского специалиста Тьерри Анри на пост главного тренера команды.СМИ утверждали, что клуб Высшей футбольной лиги (MLS) вскоре объявит о новой должности бывшего наставника "Монако"."Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз" не соответствуют действительности", — цитирует спортивного директора "Нью-Йорк Ред Буллз" Дениса Хэмлетта Goal.Анри являлся игроком "Нью-Йорк Ред Буллз" с 2010 по 2014 года. Из "Монако" специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами в январе 2019 года.