Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (4)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (4)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (2)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (2)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (3)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
В клубе MLS пркомментировали слухи о назначении Анри главным тренером
"Нью-Йорк Ред Буллз" опроверг информацию о назначении французского специалиста Тьерри Анри на пост главного тренера команды.
СМИ утверждали, что клуб Высшей футбольной лиги (MLS) вскоре объявит о новой должности бывшего наставника "Монако".
"Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз" не соответствуют действительности", — цитирует спортивного директора "Нью-Йорк Ред Буллз" Дениса Хэмлетта Goal.
Анри являлся игроком "Нью-Йорк Ред Буллз" с 2010 по 2014 года. Из "Монако" специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами в январе 2019 года.
"Газета.ру"
СМИ утверждали, что клуб Высшей футбольной лиги (MLS) вскоре объявит о новой должности бывшего наставника "Монако".
"Недавние сообщения о том, что Тьерри Анри присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз" не соответствуют действительности", — цитирует спортивного директора "Нью-Йорк Ред Буллз" Дениса Хэмлетта Goal.
Анри являлся игроком "Нью-Йорк Ред Буллз" с 2010 по 2014 года. Из "Монако" специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами в январе 2019 года.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.