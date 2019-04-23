Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 34 67
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон 35 49
8 Уотфорд 34 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб

Легенда английского "Ливерпуля" Робби Фаулер возглавил австралийский "Брисбейн Роар".

44-летний экс-футболист подписал двухлетний контракт с клубом.

В нынешнем сезоне "Брисбейн Роару", в активе у которого всего 18 очков в 26 турах, принадлежит предпоследняя строчка в турнирной таблице.

Фаулер выступал за "Ливерпуль" в период с 1992 по 2001 год и являлся одним из самых выдающихся нападающих в стане "красных".

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 19:52
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