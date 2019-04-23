Легенда "Ливерпуля" возглавил австралийский клуб

Легенда английского "Ливерпуля" Робби Фаулер возглавил австралийский "Брисбейн Роар".44-летний экс-футболист подписал двухлетний контракт с клубом.В нынешнем сезоне "Брисбейн Роару", в активе у которого всего 18 очков в 26 турах, принадлежит предпоследняя строчка в турнирной таблице.Фаулер выступал за "Ливерпуль" в период с 1992 по 2001 год и являлся одним из самых выдающихся нападающих в стане "красных".