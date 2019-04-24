Леонид Слуцкий: "Витесс" многому научился у "Аякса"

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|31
|77
|3
|Фейеноорд
|31
|59
|4
|АЗ Алкмаар
|31
|52
|5
|Хераклес
|31
|48
|6
|Витесс
|32
|47
|7
|Утрехт
|31
|47
|8
|Виллем II
|31
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|37
|11
|ВВВ-Венло
|31
|37
|12
|Ден Хааг
|31
|36
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|31
|34
|15
|Эммен
|31
|32
|16
|Эксельсиор
|31
|27
|17
|Де Графсхап
|31
|26
|18
|НАК Бреда
|31
|22
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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Аякса" в матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4) отметил, что амстердамский клуб является одноий из лучших команд в мире.
"Аякс" является одной из лучших команд в мире. Мы заранее знали, что это будет очень сложная игра. Этот поединок был очень ценным для нас. Я стал намного мудрее", – сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.
"Аякс" является одной из лучших команд в мире. Мы заранее знали, что это будет очень сложная игра. Этот поединок был очень ценным для нас. Я стал намного мудрее", – сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.
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