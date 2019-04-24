Леонид Слуцкий: "Витесс" многому научился у "Аякса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Аякса" в матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4) отметил, что амстердамский клуб является одноий из лучших команд в мире."Аякс" является одной из лучших команд в мире. Мы заранее знали, что это будет очень сложная игра. Этот поединок был очень ценным для нас. Я стал намного мудрее", – сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.