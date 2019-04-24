Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Хераклес
Витесс
Утрехт
Виллем II
Гронинген
Херенвен
ВВВ-Венло
Ден Хааг
Зволле
Фортуна С
Эммен
Эксельсиор
Де Графсхап
НАК Бреда
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 32 80
2 ПСВ Эйдховен 31 77
3 Фейеноорд 31 59
4 АЗ Алкмаар 31 52
5 Хераклес 31 48
6 Витесс 32 47
7 Утрехт 31 47
8 Виллем II 31 44
9 Гронинген 31 42
10 Херенвен 31 37
11 ВВВ-Венло 31 37
12 Ден Хааг 31 36
13 Зволле 31 35
14 Фортуна С 31 34
15 Эммен 31 32
16 Эксельсиор 31 27
17 Де Графсхап 31 26
18 НАК Бреда 31 22
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Леонид Слуцкий: "Витесс" многому научился у "Аякса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после поражения от "Аякса" в матче 32-го тура чемпионата Голландии (2:4) отметил, что амстердамский клуб является одноий из лучших команд в мире.

"Аякс" является одной из лучших команд в мире. Мы заранее знали, что это будет очень сложная игра. Этот поединок был очень ценным для нас. Я стал намного мудрее", – сказал Слуцкий в эфире FOX Sports.
Теги: Слуцкий Витесс Аякс
Сегодня, 08:32
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