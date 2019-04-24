Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти

Руководство парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" решило расторгнуть контракт с игроком Брендэксом Паррой из-за неудачного пенальти.

Он небрежно исполнил одиннадцатиметровый в рамках встречи Южноамериканского кубка против колумбийского "Ла Экидад". Игра в итоге закончилась победой колумбийцев в серии пенальти — 4:3. "Ла Экидад" выбил команду Парры из турнира.

Руководители "Индепендьенте" обвинили спортсмена в том, что из-за него клуб потерял большие деньги, которые мог получить за выход в следующий раунд.

"Совет директоров решил отказаться от его услуг за такое исполнение пенальти", — заявил президент клуба Эриберто Гамарра.

"Газета.ру"
Сегодня, 09:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Sergeevich   (Сегодня, 10:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смолова тогда надо было вообще из страны выгонять stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама