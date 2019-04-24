В Парагвае футболиста выгнали из клуба за нереализованный пенальти

Руководство парагвайского клуба "Индепендьенте Кампо-Гранде" решило расторгнуть контракт с игроком Брендэксом Паррой из-за неудачного пенальти.Он небрежно исполнил одиннадцатиметровый в рамках встречи Южноамериканского кубка против колумбийского "Ла Экидад". Игра в итоге закончилась победой колумбийцев в серии пенальти — 4:3. "Ла Экидад" выбил команду Парры из турнира.Руководители "Индепендьенте" обвинили спортсмена в том, что из-за него клуб потерял большие деньги, которые мог получить за выход в следующий раунд."Совет директоров решил отказаться от его услуг за такое исполнение пенальти", — заявил президент клуба Эриберто Гамарра.