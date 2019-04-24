Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем

Pedro Rocha esperando ser chamado ao vivo na @FoxSportsBrasil pic.twitter.com/zpm0fNmLhh — H?riclis ??? (@hericlis33) April 24, 2019

Курьезный случай произошел в Бразилии с нападающим "Крузейру" Педро Рошей.Как сообщает Planeta do Futebol, бразильца пригласили на передачу канала Fox Sports. Ведущие, хоть и представили его, но затем "забыли" о футболисте почти на час. Роша разозлился, попросил разобрать телевизионную технику в его доме и пообещал, что больше никогда не будет общаться с этим каналом.В соцсетях уже появились шутки на эту тему. "Педро Роша в ожидании эфира на Fox Sports", - так озаглавил картинку один из пользователей твиттера.