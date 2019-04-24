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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем

Курьезный случай произошел в Бразилии с нападающим "Крузейру" Педро Рошей.

Как сообщает Planeta do Futebol, бразильца пригласили на передачу канала Fox Sports. Ведущие, хоть и представили его, но затем "забыли" о футболисте почти на час. Роша разозлился, попросил разобрать телевизионную технику в его доме и пообещал, что больше никогда не будет общаться с этим каналом.

В соцсетях уже появились шутки на эту тему. "Педро Роша в ожидании эфира на Fox Sports", - так озаглавил картинку один из пользователей твиттера.



"СЭ"
Теги: Роша Крузейру
Сегодня, 16:31
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:48)
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  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
может о нем и в Спартаке так же забыли? ну нереально за 2 года 20 матчей сгонять. даже погребняк чаще играл
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Респаун   (Сегодня, 16:46)
  • -1
  •  (7)
online

спартаковские "скауты" зачем-то купили Педрошу "всего-то" за 12 лямов евро, но так и не вспомнили зачем satisfied
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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