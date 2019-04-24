Россия РПЛ 2018/19
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21:23
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Анжи" (21)
20:55
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
"Ростов" дома уступил "Локомотиву" (35)
20:21
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
"Спартак" прибыл в Тулу (8)
17:27
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
Врач "Зенита" осмотрел игрока: если так будет дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться (11)
15:45
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Уле-Гуннар Сульшер: не думаю, что "МЮ" сможет побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне (1)
Киевское "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Украины в чемпионской группе - 0:0.
На пятой добавленной минуте игрок гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти.
На пятой добавленной минуте игрок гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти.
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