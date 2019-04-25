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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Новичка "Аякса" заставили исписывать лист признаниями любви к клубу

Голландский "Аякс" объявил о подписании контракта с вратарем Кьелла Схерпена из "Эммена".

Голкипер официально станет игроком клуба летом 2019 года.

Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс". Некоторые болельщики вспомнили это и выразили недовольство переходом футболиста в амстердамскую команду.

Тогда "Аякс" записал шуточное видео, в котором исполнительный директор клуба Эдвин Ван Дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс заставляют Схерпена, как в школе, исписывать листы бумаги предложением "Аякс" - лучший клуб в Голландии".

Договор с вратарем рассчитан на четыре года.



"Газета.ру"
Сегодня, 12:43
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 13:06)
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Болеет за:
«Шинник»
да пусть хоть кровью пишет.из песни слов не выкинешь. это вам не быстров с глушаком
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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