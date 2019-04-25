Новичка "Аякса" заставили исписывать лист признаниями любви к клубу

'Ajax is de mooiste club van Nederland' ?? pic.twitter.com/UusaaWT8mG — AFC Ajax (@AFCAjax) April 24, 2019

Голландский "Аякс" объявил о подписании контракта с вратарем Кьелла Схерпена из "Эммена".Голкипер официально станет игроком клуба летом 2019 года.Когда-то Схерпена писал в своих социальных сетях, что "Фейеноорд" более хороший клуб, чем "Аякс". Некоторые болельщики вспомнили это и выразили недовольство переходом футболиста в амстердамскую команду.Тогда "Аякс" записал шуточное видео, в котором исполнительный директор клуба Эдвин Ван Дер Сар и спортивный директор Марк Овермарс заставляют Схерпена, как в школе, исписывать листы бумаги предложением "Аякс" - лучший клуб в Голландии".Договор с вратарем рассчитан на четыре года.