Неймар: мечтаю стать лучшим игроком в мире

Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал о причинах ухода из "Барселоны" и о своих целях."Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея. Думаю, лучший сейчас Месси. Именно по игре. Он играет иначе, это Месси.Я ушел из "Барселоны" ради новых вызовов и побед. Мне захотелось нового, и я покинул зону комфорта. Но я слежу за "Барселоной" и по-прежнему общаюсь с бывшими одноклубниками.Ушел, потому что почувствовал: мне захотелось больше трудностей", – сказал Неймар.