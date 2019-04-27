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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Неймар: мечтаю стать лучшим игроком в мире

Форвард "ПСЖ" Неймар рассказал о причинах ухода из "Барселоны" и о своих целях.

"Мечтаю стать лучшим игроком в мире, но это не навязчивая идея. Думаю, лучший сейчас Месси. Именно по игре. Он играет иначе, это Месси.

Я ушел из "Барселоны" ради новых вызовов и побед. Мне захотелось нового, и я покинул зону комфорта. Но я слежу за "Барселоной" и по-прежнему общаюсь с бывшими одноклубниками.

Ушел, потому что почувствовал: мне захотелось больше трудностей", – сказал Неймар.

Sports
Теги: Неймар
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