Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал

После матча чемпионата Турции "Кайсериспор" - "Аланьяспор" произошла трагедия.Микроавтобус с игроками гостей попал в аварию и перевернулся, в результате которой пострадали семеро футболистов. Самые серьезные ранения получил нападающий сборной Чехии Йозеф Шурал. 28-летнего игрока доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.Шурал перешел в турецкий клуб из пражской "Спарты" в январе 2019 года.