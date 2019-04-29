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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал

После матча чемпионата Турции "Кайсериспор" - "Аланьяспор" произошла трагедия.

Микроавтобус с игроками гостей попал в аварию и перевернулся, в результате которой пострадали семеро футболистов. Самые серьезные ранения получил нападающий сборной Чехии Йозеф Шурал. 28-летнего игрока доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Шурал перешел в турецкий клуб из пражской "Спарты" в январе 2019 года.

Mirror
Сегодня, 10:15
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#2  Nahtigal  Самара (Сегодня, 10:35)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Босх,
На первом ...
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 10:28)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ой беда....
Почему "микроавтбус"?

Кстати, а на каком месте команда,в которую перешел
Защитник Сборной России?
Забыл как его зовут..в тереке,Ростове играл..

Федя его зовут! Федя! Федя Кудряшов! Вспомнил!


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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