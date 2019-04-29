Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб игрок сборной Чехии

Стали известны подробности серьезного ДТП, в результате которого погиб полузащитник сборной Чехии и "Аланьяспора" Йосеф Шураль.

Авария произошла в ночь на понедельник. Микроавтобус "Аланьяспора" с несколькими игроками возвращался из Кайсери после матча с чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). По данным Daily Sabah, микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья, так как водитель уснул за рулем. Шурал после аварии был доставлен в больницу, однако скончался, несмотря на усилия врачей.

Ранее стало известно, что часть футболистов отправилась домой на самолете, но поскольку перелет был не прямой, а через Стамбул, то семеро игроков арендовали машину представительского класса и поехали на ней.
Сегодня, 11:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама