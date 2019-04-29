Стали известны подробности ДТП, в котором погиб игрок сборной Чехии

Россия РПЛ 2018/19
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Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (10)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (10)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
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Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Вчера, 23:31
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Вчера, 23:20
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Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
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Вчера, 22:35
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой (2)
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой (2)
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Максим Боков: ЦСКА своё наберёт. Я уверен в команде (9)
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Стали известны подробности ДТП, в котором погиб игрок сборной Чехии
Стали известны подробности серьезного ДТП, в результате которого погиб полузащитник сборной Чехии и "Аланьяспора" Йосеф Шураль.
Авария произошла в ночь на понедельник. Микроавтобус "Аланьяспора" с несколькими игроками возвращался из Кайсери после матча с чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). По данным Daily Sabah, микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья, так как водитель уснул за рулем. Шурал после аварии был доставлен в больницу, однако скончался, несмотря на усилия врачей.
Ранее стало известно, что часть футболистов отправилась домой на самолете, но поскольку перелет был не прямой, а через Стамбул, то семеро игроков арендовали машину представительского класса и поехали на ней.
Авария произошла в ночь на понедельник. Микроавтобус "Аланьяспора" с несколькими игроками возвращался из Кайсери после матча с чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). По данным Daily Sabah, микроавтобус съехал с дороги недалеко от города Аланья, так как водитель уснул за рулем. Шурал после аварии был доставлен в больницу, однако скончался, несмотря на усилия врачей.
Ранее стало известно, что часть футболистов отправилась домой на самолете, но поскольку перелет был не прямой, а через Стамбул, то семеро игроков арендовали машину представительского класса и поехали на ней.
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