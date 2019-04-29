Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале

Матчи турецкой Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем нападающем "Аланьяспора" Йосефе Шурале.Сегодня, 29 апреля, стало известно, что автобус с игроками "Антальяспора" попал в ДТП. В результате аварии 6 футболистов получили травмы, а Шурал погиб. Форвард был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.