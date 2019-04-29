Россия РПЛ 2018/19
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12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
12:19
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
11:43
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
Гурам Аджоев: с приходом Егорова наш чемпионат в плане судейства стал чище. Чувствуется, что он радеет за свое дело (1)
10:15
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
Автобус турецкого "Аланьяспора" попал в ДТП после матча. Погиб футболист сборной Чехии Шурал (3)
05:51
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (11)
Михаил Боярский: хочется отметить великолепную работу, которую проделал Семак в течение всего сезона (11)
04:50
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
Зинедин Зидан: я зол. "Реал" в матче с "Райо" не сделал ничего, ноль, с первой минуты до последней
03:28
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Спортивный директор "Тамбова": в первом сезоне будет одна задача - любым способом остаться в РПЛ (2)
Вчера, 23:54
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (7)
"Реал" потерпел поражение в матче с "Райо Вальекано" (7)
Вчера, 23:47
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (4)
Поль Погба ходит по полю 64% времени - самый высокий показатель среди хавбеков в АПЛ (4)
Вчера, 23:40
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Михаил Игнатов открыл турнир для детей из детских домов: ребята позитивные, несмотря на все трудности
Вчера, 23:31
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов (2)
Вчера, 23:20
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака" (1)
Томас Цорн может стать гендиректором "Спартака" (1)
Вчера, 22:41
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Йон Фьолусон: столкновение с Фернандесом? Это точно не пенальти (1)
Вчера, 22:35
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой (2)
Владимир Пономарев: у ЦСКА будет мало шансов в матче с "Зенитом", игра с "Динамо" тоже будет тяжелой (2)
Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке "Аланьяспора" Шурале
Матчи турецкой Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем нападающем "Аланьяспора" Йосефе Шурале.
Сегодня, 29 апреля, стало известно, что автобус с игроками "Антальяспора" попал в ДТП. В результате аварии 6 футболистов получили травмы, а Шурал погиб. Форвард был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.
TFF
Сегодня, 29 апреля, стало известно, что автобус с игроками "Антальяспора" попал в ДТП. В результате аварии 6 футболистов получили травмы, а Шурал погиб. Форвард был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его.
TFF
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