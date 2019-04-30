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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Экс-игрок "МЮ" О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения

Защитник английского "Рединга" Джон О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения, сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен планирует уйти из спорта уже в конце этого сезона.

О'Ши исполнилось 38 лет.

Защитник "Рединга" известен выступлениями за "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленд". А кроме того, на счету спортсмена 118 игр за сборную Ирландии.

О'Ши давно планировал завершить свою карьеру. Так, в марте 2018 он уже анонсировал уход из футбола, но передумал, подписав контракт с "Редингом".

В этом сезоне он провел 10 игр в составе команды.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:18
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