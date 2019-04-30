Россия РПЛ 2018/19
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Экс-игрок "МЮ" О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения
Защитник английского "Рединга" Джон О'Ши объявил о завершении карьеры в свой день рождения, сообщает пресс-служба клуба.
Спортсмен планирует уйти из спорта уже в конце этого сезона.
О'Ши исполнилось 38 лет.
Защитник "Рединга" известен выступлениями за "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленд". А кроме того, на счету спортсмена 118 игр за сборную Ирландии.
О'Ши давно планировал завершить свою карьеру. Так, в марте 2018 он уже анонсировал уход из футбола, но передумал, подписав контракт с "Редингом".
В этом сезоне он провел 10 игр в составе команды.
"Газета.ру"
Спортсмен планирует уйти из спорта уже в конце этого сезона.
О'Ши исполнилось 38 лет.
Защитник "Рединга" известен выступлениями за "Манчестер Юнайтед" и "Сандерленд". А кроме того, на счету спортсмена 118 игр за сборную Ирландии.
О'Ши давно планировал завершить свою карьеру. Так, в марте 2018 он уже анонсировал уход из футбола, но передумал, подписав контракт с "Редингом".
В этом сезоне он провел 10 игр в составе команды.
"Газета.ру"
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