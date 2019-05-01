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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Ну так и не ходи на матчи!" - Виталий Дьяков повздорил с фанатами минского "Динамо"

Фанаты минского "Динамо" вступили в конфликт с защитником команды Виталием Дьяковым, сообщает Pressball.

Инцидент произошел после ответного матча 1/2 финала Кубка Белоруссии против "Витебска" (0:0). Фанаты ругали игроков за вылет из турнира (первая игра - 0:1).

Один из них сказал: "Ты мне не нравишься". В ответ на это Дьяков крикнул ему: "Ну так не ходи на матчи!". Виталий Дьяков - российский защитник, ранее выступавший за такие клубы, как "Ростов", "Динамо" и "Томь".
Теги: Динамо Минск Дьяков
Сегодня, 10:32
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