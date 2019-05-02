Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона

Полузащитник клуба "Аль-Садд" Хави сообщил, что по окончании сезона завершит карьеру." Это мой последний сезон в качестве игрока, но я смотрю дальше, что ждет меня в будущем в качестве тренера", – приводит Squawka News слова Хави.За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Ранее он играл за "Барселону".