Россия РПЛ 2018/19
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Хави завершит карьеру футболиста в конце сезона
Полузащитник клуба "Аль-Садд" Хави сообщил, что по окончании сезона завершит карьеру.
" Это мой последний сезон в качестве игрока, но я смотрю дальше, что ждет меня в будущем в качестве тренера", – приводит Squawka News слова Хави.
За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Ранее он играл за "Барселону".
" Это мой последний сезон в качестве игрока, но я смотрю дальше, что ждет меня в будущем в качестве тренера", – приводит Squawka News слова Хави.
За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Ранее он играл за "Барселону".
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