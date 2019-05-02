Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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УЕФА опубликовал символическую сборную недели

УЕФА опубликовал символическую сборную недели.

По итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов в команду недели войдут "сине-гранатовые" Марк-Андре тер-Штеген — Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто, Дейли Блинд, Матейс де Лигт из амстердамского "Аякса" — барселонец Фелиппе Коутинью, двое из "Аякса" Донни ван де Бек и Хаким Зиеш — сине-гранатовые Лионель Месси и Луис Суарес.
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#1  Sandr_71   (Сегодня, 20:28)
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Админ, вот тебе на заметку. Жерар Пике
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
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