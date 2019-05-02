Россия РПЛ 2018/19
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18:14
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
Массимилиано Аллегри: у меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать в "Ювентусе"
17:56
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
Властимил Петржела: хотел бы поздравить Семака с завоеванием золотых медалей. "Зенит" уже никто не догонит (2)
15:18
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
Дом игрока "Барсы" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", его брату угрожали убийством
12:42
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
Единственная возможность выиграть что-нибудь для буксующих лондонских клубов. Теперь - Лига Европы
11:50
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
Жозе Моуринью: в новом клубе я хотел бы получить такую же поддержку, которая есть у Клоппа и Гвардиолы (1)
УЕФА опубликовал символическую сборную недели
УЕФА опубликовал символическую сборную недели.
По итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов в команду недели войдут "сине-гранатовые" Марк-Андре тер-Штеген — Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто, Дейли Блинд, Матейс де Лигт из амстердамского "Аякса" — барселонец Фелиппе Коутинью, двое из "Аякса" Донни ван де Бек и Хаким Зиеш — сине-гранатовые Лионель Месси и Луис Суарес.
По итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов в команду недели войдут "сине-гранатовые" Марк-Андре тер-Штеген — Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто, Дейли Блинд, Матейс де Лигт из амстердамского "Аякса" — барселонец Фелиппе Коутинью, двое из "Аякса" Донни ван де Бек и Хаким Зиеш — сине-гранатовые Лионель Месси и Луис Суарес.
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