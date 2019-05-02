УЕФА опубликовал символическую сборную недели.По итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов в команду недели войдут "сине-гранатовые" Марк-Андре тер-Штеген — Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто, Дейли Блинд, Матейс де Лигт из амстердамского "Аякса" — барселонец Фелиппе Коутинью, двое из "Аякса" Донни ван де Бек и Хаким Зиеш — сине-гранатовые Лионель Месси и Луис Суарес.